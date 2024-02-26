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Костромские десантники уничтожили группу ВСУ в опорном пункте у Артемовска - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454701.html
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ в опорном пункте у Артемовска
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ в опорном пункте у Артемовска - РИА Новости, 26.02.2024
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ в опорном пункте у Артемовска
Военнослужащие костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу ВСУ в опорном пункте на передовых позициях в районе Артемовска,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T05:07
2024-02-26T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
бмд-2
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Военнослужащие костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу ВСУ в опорном пункте на передовых позициях в районе Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведгруппа ВДВ при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-2 К-АУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район и доставили штурмовые группы парашютно-десантного полка в заданную точку. "Десантники атаковали оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454502.html
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безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-2, Вооруженные силы РФ
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ в опорном пункте у Артемовска

МО: костромские десантники уничтожили группу ВСУ в опорном пункте у Артемовска

© РИА НовостиВоеннослужащие ВДВ
Военнослужащие ВДВ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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Военнослужащие ВДВ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Военнослужащие костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу ВСУ в опорном пункте на передовых позициях в районе Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Разведгруппа ВДВ при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-2 К-АУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район и доставили штурмовые группы парашютно-десантного полка в заданную точку.
"Десантники атаковали оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район", - дополнили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБМД-2Вооруженные силы РФ
 
 
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