https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454701.html

Костромские десантники уничтожили группу ВСУ в опорном пункте у Артемовска

Костромские десантники уничтожили группу ВСУ в опорном пункте у Артемовска - РИА Новости, 26.02.2024

Костромские десантники уничтожили группу ВСУ в опорном пункте у Артемовска

Военнослужащие костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу ВСУ в опорном пункте на передовых позициях в районе Артемовска,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T05:07

2024-02-26T05:07

2024-02-26T05:07

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Военнослужащие костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу ВСУ в опорном пункте на передовых позициях в районе Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведгруппа ВДВ при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-2 К-АУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район и доставили штурмовые группы парашютно-десантного полка в заданную точку. "Десантники атаковали оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. После выполнения поставленной задачи бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454502.html

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безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2, вооруженные силы рф