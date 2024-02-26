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Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 26.02.2024 (обновлено: 05:09 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454502.html
Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении
Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники противника РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T05:05
2024-02-26T05:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
су-34
безопасность
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники противника на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. "В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ", — говорится в заявлении. В результате бомбардировки все цели были уничтожены, уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что после выполнения боевой задачи истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром вылета. В Минобороны подчеркнули, что фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолет готовится на аэродроме, после чего совершает вылет. Также показан полет и как истребитель-бомбардировщик выходит на цель. После удара видны планирующие бомбы над облаками. В конце ролика демонстрируется возвращение самолета на аэродром.Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454141.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Су-34, Безопасность
Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении

Су-34 уничтожил бомбами с УМПК скопление сил ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники противника на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
"В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ", — говорится в заявлении.
В результате бомбардировки все цели были уничтожены, уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что после выполнения боевой задачи истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром вылета.
В Минобороны подчеркнули, что фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
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На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолет готовится на аэродроме, после чего совершает вылет. Также показан полет и как истребитель-бомбардировщик выходит на цель. После удара видны планирующие бомбы над облаками. В конце ролика демонстрируется возвращение самолета на аэродром.
Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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