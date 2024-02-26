https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454502.html
Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении
Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники противника РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T05:05
2024-02-26T05:05
2024-02-26T05:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
су-34
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803152012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4915b9dbe1897b427d8dce2ab9943e88.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники противника на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. "В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ", — говорится в заявлении. В результате бомбардировки все цели были уничтожены, уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что после выполнения боевой задачи истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром вылета. В Минобороны подчеркнули, что фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолет готовится на аэродроме, после чего совершает вылет. Также показан полет и как истребитель-бомбардировщик выходит на цель. После удара видны планирующие бомбы над облаками. В конце ролика демонстрируется возвращение самолета на аэродром.Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454141.html
https://ria.ru/20240226/gorod-1929448465.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803152012_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b44d45844bdf84b0123f76539629bc5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Су-34, Безопасность
Авиация поразила скопление живой силы противника на Купянском направлении
Су-34 уничтожил бомбами с УМПК скопление сил ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации уничтожил бомбами с универсальным модулем планирования скопление живой силы и техники противника на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
"В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ
", — говорится в заявлении.
В результате бомбардировки все цели были уничтожены, уточнили в оборонном ведомстве. Отмечается, что после выполнения боевой задачи истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром вылета.
В Минобороны подчеркнули, что фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяют наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
Расчет "Бук-М3" уничтожил беспилотники ВСУ на Купянском направлении
На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолет готовится на аэродроме, после чего совершает вылет. Также показан полет и как истребитель-бомбардировщик выходит на цель. После удара видны планирующие бомбы над облаками. В конце ролика демонстрируется возвращение самолета на аэродром.
Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
"Возьмут город". На Украине забили тревогу из-за обрушения фронта ВСУ