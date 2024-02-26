https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454141.html
Расчет "Бук-М3" уничтожил беспилотники ВСУ на Купянском направлении
Расчет "Бук-М3" уничтожил беспилотники ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Расчет "Бук-М3" уничтожил беспилотники ВСУ на Купянском направлении
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Запад" уничтожил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ на Купянском направлении в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T05:03
2024-02-26T05:03
2024-02-26T05:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919959166_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_e7dc3231141967608e64009ae6e5921e.jpg
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Запад" уничтожил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Запад" уничтожил боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на Купянском направлении", - сообщили в МО РФ.Уточняется, что в ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. "Зенитные ракетные комплексы показывают себя хорошо, справляются со всеми видами и типами целей, особенно новыми, которые поставляются противнику. Приоритетными целями являются высокоскоростные. Все цели поражаются. Времени на работу достаточно, так как цели обнаруживаются заблаговременно, и мы уже знаем, когда и куда нам нужно отработать, потому что опыт имеется работы по этим целям. Машина 2023 года, машина новая, показывает себя прекрасно, надежная. Вопросов в плане работы тоже нет. Расчет полностью обученный. Все знают свои задачи. Все выполняется точно и в срок", - процитировали в МО РФ военнослужащего расчета ЗРК "Бук-М3" с позывным "Восемнадцатый". По данным МО РФ, как правило, на одну цель приходится одна ракета "Бука", исключение - особо крупные и высокоскоростные объекты, такие как "Точка-У". "Машина сама производит поиск цели, распознавание ее, захват и уже выдает готовую информацию. Оператору не нужно сидеть и всматриваться в монитор", - цитируют в Минобороны оператора расчета ЗРК "Бук-М3" с позывным "Турист".
https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454011.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919959166_179:0:2708:1896_1920x0_80_0_0_770042045fcfcc69bfbbb1e19823e691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчет "Бук-М3" уничтожил беспилотники ВСУ на Купянском направлении
МО: расчет "Бук-М3" группировки "Запад" уничтожил беспилотники ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Запад" уничтожил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"В ходе боевого дежурства расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Запад" уничтожил боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на Купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение.
"Зенитные ракетные комплексы показывают себя хорошо, справляются со всеми видами и типами целей, особенно новыми, которые поставляются противнику. Приоритетными целями являются высокоскоростные. Все цели поражаются. Времени на работу достаточно, так как цели обнаруживаются заблаговременно, и мы уже знаем, когда и куда нам нужно отработать, потому что опыт имеется работы по этим целям. Машина 2023 года, машина новая, показывает себя прекрасно, надежная. Вопросов в плане работы тоже нет. Расчет полностью обученный. Все знают свои задачи. Все выполняется точно и в срок", - процитировали в МО РФ военнослужащего расчета ЗРК "Бук-М3" с позывным "Восемнадцатый".
По данным МО РФ, как правило, на одну цель приходится одна ракета "Бука", исключение - особо крупные и высокоскоростные объекты, такие как "Точка-У".
"Машина сама производит поиск цели, распознавание ее, захват и уже выдает готовую информацию. Оператору не нужно сидеть и всматриваться в монитор", - цитируют в Минобороны оператора расчета ЗРК "Бук-М3" с позывным "Турист".
Группировка "Восток" активно уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении