https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454141.html

Расчет "Бук-М3" уничтожил беспилотники ВСУ на Купянском направлении

Расчет "Бук-М3" уничтожил беспилотники ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.02.2024

Расчет "Бук-М3" уничтожил беспилотники ВСУ на Купянском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Запад" уничтожил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ на Купянском направлении в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T05:03

2024-02-26T05:03

2024-02-26T05:03

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Запад" уничтожил боевые и разведывательные беспилотники ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Запад" уничтожил боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на Купянском направлении", - сообщили в МО РФ.Уточняется, что в ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. "Зенитные ракетные комплексы показывают себя хорошо, справляются со всеми видами и типами целей, особенно новыми, которые поставляются противнику. Приоритетными целями являются высокоскоростные. Все цели поражаются. Времени на работу достаточно, так как цели обнаруживаются заблаговременно, и мы уже знаем, когда и куда нам нужно отработать, потому что опыт имеется работы по этим целям. Машина 2023 года, машина новая, показывает себя прекрасно, надежная. Вопросов в плане работы тоже нет. Расчет полностью обученный. Все знают свои задачи. Все выполняется точно и в срок", - процитировали в МО РФ военнослужащего расчета ЗРК "Бук-М3" с позывным "Восемнадцатый". По данным МО РФ, как правило, на одну цель приходится одна ракета "Бука", исключение - особо крупные и высокоскоростные объекты, такие как "Точка-У". "Машина сама производит поиск цели, распознавание ее, захват и уже выдает готовую информацию. Оператору не нужно сидеть и всматриваться в монитор", - цитируют в Минобороны оператора расчета ЗРК "Бук-М3" с позывным "Турист".

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