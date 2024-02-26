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Группировка "Восток" активно уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.02.2024
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05:02 26.02.2024
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Группировка "Восток" активно уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка "Восток" активно уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.02.2024
Группировка "Восток" активно уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении
Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" активно уничтожают замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу ВСУ на... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T05:02
2024-02-26T05:02
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" активно уничтожают замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "На Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск "Восток" применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что на данном направлении разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт. "У нас есть снаряды, в простонародье называемые "морковками" от РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ред.), переделанные для уничтожения легкой или тяжело бронированной техники. Также есть снаряды для уничтожения блиндажей и живой силы противника. Наша основная задача в данном секторе работы – выявлять, например, пулеметные точки, блиндажи. Если мы заметили, что поехал танк или БТР противника, дается команда оператору БПЛА. Он снаряжает снаряд на FPV-дрон и по команде отправляет его в тот участок местности, который нам сообщили по разведданным, и в течение трех-четырех минут отрабатывает по выявленной цели", - цитирует Минобороны командира ударного взвода БПЛА с позывным "Искра". Выбор ударных беспилотников, как указано, зависит от веса боеприпаса. "Осколочно-фугасные используем снаряды, есть кумулятивные. Сами делаем, сами разбираем, дорабатываем и применяем. Сложного ничего нет. Работаем. Был выход на боевую позицию со своими снарядами. Сам подготовил, сам сделал. Цель была поражена", - говорит командир отделения ударного взвода БПЛА с позывным "Барсук".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" активно уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: группировка "Восток" FPV-дронами уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" активно уничтожают замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
«
"На Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск "Восток" применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что на данном направлении разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт.
"У нас есть снаряды, в простонародье называемые "морковками" от РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ред.), переделанные для уничтожения легкой или тяжело бронированной техники. Также есть снаряды для уничтожения блиндажей и живой силы противника. Наша основная задача в данном секторе работы – выявлять, например, пулеметные точки, блиндажи. Если мы заметили, что поехал танк или БТР противника, дается команда оператору БПЛА. Он снаряжает снаряд на FPV-дрон и по команде отправляет его в тот участок местности, который нам сообщили по разведданным, и в течение трех-четырех минут отрабатывает по выявленной цели", - цитирует Минобороны командира ударного взвода БПЛА с позывным "Искра".
Выбор ударных беспилотников, как указано, зависит от веса боеприпаса. "Осколочно-фугасные используем снаряды, есть кумулятивные. Сами делаем, сами разбираем, дорабатываем и применяем. Сложного ничего нет. Работаем. Был выход на боевую позицию со своими снарядами. Сам подготовил, сам сделал. Цель была поражена", - говорит командир отделения ударного взвода БПЛА с позывным "Барсук".
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