https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929454011.html

Группировка "Восток" активно уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка "Восток" активно уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 26.02.2024

Группировка "Восток" активно уничтожает ВСУ на Южнодонецком направлении

Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" активно уничтожают замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу ВСУ на... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T05:02

2024-02-26T05:02

2024-02-26T05:02

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg

ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Восток" активно уничтожают замаскированные блиндажи, опорные пункты, бронированную технику и живую силу ВСУ на Южнодонецком направлении в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "На Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск "Восток" применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и бронетехники ВСУ на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что на данном направлении разведчики обнаружили новые цели и передали координаты на командный пункт. "У нас есть снаряды, в простонародье называемые "морковками" от РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ред.), переделанные для уничтожения легкой или тяжело бронированной техники. Также есть снаряды для уничтожения блиндажей и живой силы противника. Наша основная задача в данном секторе работы – выявлять, например, пулеметные точки, блиндажи. Если мы заметили, что поехал танк или БТР противника, дается команда оператору БПЛА. Он снаряжает снаряд на FPV-дрон и по команде отправляет его в тот участок местности, который нам сообщили по разведданным, и в течение трех-четырех минут отрабатывает по выявленной цели", - цитирует Минобороны командира ударного взвода БПЛА с позывным "Искра". Выбор ударных беспилотников, как указано, зависит от веса боеприпаса. "Осколочно-фугасные используем снаряды, есть кумулятивные. Сами делаем, сами разбираем, дорабатываем и применяем. Сложного ничего нет. Работаем. Был выход на боевую позицию со своими снарядами. Сам подготовил, сам сделал. Цель была поражена", - говорит командир отделения ударного взвода БПЛА с позывным "Барсук".

https://ria.ru/20240226/gorod-1929448465.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность