https://ria.ru/20240226/spetsoperatsiya-1929443149.html

Российские военные взяли под контроль южную часть Работино, заявил Рогов

Российские военные взяли под контроль южную часть Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 26.02.2024

Российские военные взяли под контроль южную часть Работино, заявил Рогов

Российские военные взяли под контроль южную часть Работино на Запорожской линии фронта, ожесточенные бои за село продолжаются, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T00:04

2024-02-26T00:04

2024-02-26T01:39

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

украина

владимир рогов

евгений балицкий

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль южную часть Работино на Запорожской линии фронта, ожесточенные бои за село продолжаются, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои. Враг окопался в северной части Работино", — сказал он. По его словам, российские военные сейчас выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны врага, освобождая Работино метр за метром.Ранее Рогов отмечал, что инициатива на данном участке фронта находится у российской армии. В свою очередь губернатор области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники.Небольшое село Работино оказалось в центре сражения с июня прошлого года, когда украинские военные начали попытки продвижения, бросив в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва. Ситуация в районе этого населенного пункта в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне спецоперации, поскольку армия противника не оставляет попыток открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929438653.html

работино

запорожская область

украина

россия

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работино, запорожская область, украина, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность