https://ria.ru/20240226/sovetnik-1929606349.html

СМИ: советника Хельсинкской комиссии США могут признать иноагентом Украины

СМИ: советника Хельсинкской комиссии США могут признать иноагентом Украины - РИА Новости, 26.02.2024

СМИ: советника Хельсинкской комиссии США могут признать иноагентом Украины

Скандал вокруг советника Хельсинкской комиссии США, которого могут признать незарегистрированным иноагентом, грозит негативными последствиями для будущей помощи РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:21

2024-02-26T17:21

2024-02-26T19:26

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Скандал вокруг советника Хельсинкской комиссии США, которого могут признать незарегистрированным иноагентом, грозит негативными последствиями для будущей помощи Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на документы внутреннего расследования. Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная как Хельсинкская комиссия, возглавляется конгрессменами и укомплектована помощниками членов конгресса. Она оказывает заметное влияние на внешнюю политику США и активно поддерживает Украину. В настоящее время старший советник комиссии Кайл Паркер находится под следствием в конгрессе в связи с частыми поездками в зоны боевых действий на Украине и предоставлением снайперского снаряжения на сумму 30 тысяч долларов для ее военных. В конфиденциальном докладе директора и главного юрисконсульта комиссии, с которым ознакомилась газета, говорится, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом. Документ говорил о возможности того, что Паркер "вольно или невольно стал объектом использования для иностранной разведки", и ссылался на некие "контрразведывательные вопросы", которые должны быть переданы в ФБР. Как отмечает издание, председатель комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон серьезно обеспокоен докладом. "Я настоятельно рекомендую вам добиться его немедленной отставки или увольнения", - написал он еще в ноябре сопредседателю комиссии от демократов, сенатору Бенджамину Кардину. В своем письме Уилсон предупреждает, что скандал в комиссии может поставить под угрозу "будущую помощь Украине". Представитель Паркера отрицает его вину. По его словам, советник комиссии стал объектом "кампании возмездия" со стороны авторов доклада, которых он ранее сам обвинил в неправомерных действиях. Расследование взаимных обвинений ведет внешняя юридическая фирма, сообщили источники. Неясно, передал ли Конгресс информацию о нарушениях в ФБР, как это было рекомендовано в докладе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, нато, фбр, сенат сша