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Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах - РИА Новости, 26.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/snaryady-1929472076.html
Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах
Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах - РИА Новости, 26.02.2024
Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что партнеры Киева должны искать боеприпасы в третьих странах и тем самым помочь ему компенсировать... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:36
2024-02-26T09:36
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий кулеба
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что партнеры Киева должны искать боеприпасы в третьих странах и тем самым помочь ему компенсировать снарядный голод. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона."Как пережить период снарядного голода, в котором мы оказались из-за того, что партнеры не начали вовремя наращивать производство (боеприпасов – ред.) - этим занимаемся сейчас мы, Минобороны, спецслужбы, президент. Есть решение, где взять снаряды. Сейчас - в третьих странах. Партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать Украине", - сказал он. Он также призвал партнеров прекратить экспорт своих снарядов в третьи страны и передавать их Киеву. "Тогда мы компенсируем это проседание, пока на полную мощность не развернется военно-оборонная промышленность", - отметил Кулеба. Министр добавил, что обеспечение ВСУ снарядами - сейчас тема номер один. Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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украина, дмитрий кулеба, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Кулеба, В мире
Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах

Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что партнеры Киева должны искать боеприпасы в третьих странах и тем самым помочь ему компенсировать снарядный голод. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
"Как пережить период снарядного голода, в котором мы оказались из-за того, что партнеры не начали вовремя наращивать производство (боеприпасов – ред.) - этим занимаемся сейчас мы, Минобороны, спецслужбы, президент. Есть решение, где взять снаряды. Сейчас - в третьих странах. Партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать Украине", - сказал он.
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Он также призвал партнеров прекратить экспорт своих снарядов в третьи страны и передавать их Киеву. "Тогда мы компенсируем это проседание, пока на полную мощность не развернется военно-оборонная промышленность", - отметил Кулеба.
Министр добавил, что обеспечение ВСУ снарядами - сейчас тема номер один.
Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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