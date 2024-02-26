https://ria.ru/20240226/snaryady-1929472076.html

Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах

Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах - РИА Новости, 26.02.2024

Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что партнеры Киева должны искать боеприпасы в третьих странах и тем самым помочь ему компенсировать... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:36

2024-02-26T09:36

2024-02-26T09:36

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий кулеба

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что партнеры Киева должны искать боеприпасы в третьих странах и тем самым помочь ему компенсировать снарядный голод. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона."Как пережить период снарядного голода, в котором мы оказались из-за того, что партнеры не начали вовремя наращивать производство (боеприпасов – ред.) - этим занимаемся сейчас мы, Минобороны, спецслужбы, президент. Есть решение, где взять снаряды. Сейчас - в третьих странах. Партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать Украине", - сказал он. Он также призвал партнеров прекратить экспорт своих снарядов в третьи страны и передавать их Киеву. "Тогда мы компенсируем это проседание, пока на полную мощность не развернется военно-оборонная промышленность", - отметил Кулеба. Министр добавил, что обеспечение ВСУ снарядами - сейчас тема номер один. Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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украина, дмитрий кулеба, в мире