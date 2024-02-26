Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах
Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад искать снаряды в третьих странах
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что партнеры Киева должны искать боеприпасы в третьих странах и тем самым помочь ему компенсировать снарядный голод. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
"Как пережить период снарядного голода, в котором мы оказались из-за того, что партнеры не начали вовремя наращивать производство (боеприпасов – ред.) - этим занимаемся сейчас мы, Минобороны, спецслужбы, президент. Есть решение, где взять снаряды. Сейчас - в третьих странах. Партнеры должны купить снаряды в третьих странах и передать Украине", - сказал он.
Он также призвал партнеров прекратить экспорт своих снарядов в третьи страны и передавать их Киеву. "Тогда мы компенсируем это проседание, пока на полную мощность не развернется военно-оборонная промышленность", - отметил Кулеба.
Министр добавил, что обеспечение ВСУ снарядами - сейчас тема номер один.
Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.