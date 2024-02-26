https://ria.ru/20240226/slovakiya-1929579118.html

Фицо заявил, что Словакия не отправит военных на Украину

Фицо заявил, что Словакия не отправит военных на Украину - РИА Новости, 26.02.2024

Фицо заявил, что Словакия не отправит военных на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет отправлять своих военных на Украину. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:42

2024-02-26T15:42

2024-02-26T16:58

специальная военная операция на украине

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словакия

украина

роберт фицо

ситуация в днр и лнр

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БРАТИСЛАВА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет отправлять своих военных на Украину.Ранее Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину."Словакия на основе двусторонних отношений не будет предлагать Украине возможность сотрудничества в форме отправки наших военных на Украину. Никакой словацкий военный не поедет на Украину", - сказал Фицо журналистам после заседания правительства и Совета безопасности республики. По его словам, Словакия готова и дальше помогать Украине в сфере разминирования территорий, но оружие отправлять Киеву, как и прежде, не будет.Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240225/ukraina-1929379001.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, украина, роберт фицо, ситуация в днр и лнр