https://ria.ru/20240226/slovakiya-1929579118.html
Фицо заявил, что Словакия не отправит военных на Украину
Фицо заявил, что Словакия не отправит военных на Украину - РИА Новости, 26.02.2024
Фицо заявил, что Словакия не отправит военных на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет отправлять своих военных на Украину. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:42
2024-02-26T15:42
2024-02-26T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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ситуация в днр и лнр
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БРАТИСЛАВА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет отправлять своих военных на Украину.Ранее Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину."Словакия на основе двусторонних отношений не будет предлагать Украине возможность сотрудничества в форме отправки наших военных на Украину. Никакой словацкий военный не поедет на Украину", - сказал Фицо журналистам после заседания правительства и Совета безопасности республики. По его словам, Словакия готова и дальше помогать Украине в сфере разминирования территорий, но оружие отправлять Киеву, как и прежде, не будет.Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240225/ukraina-1929379001.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, роберт фицо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Фицо заявил, что Словакия не отправит военных на Украину
Премьер Словакии Фицо отказался отправлять военных на Украину
БРАТИСЛАВА, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет отправлять своих военных на Украину.
Ранее Фицо заявил, что некоторые страны ЕС
и НАТО
обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину.
Премьер Словакии напомнил, с чего начался конфликт на Украине
"Словакия на основе двусторонних отношений не будет предлагать Украине возможность сотрудничества в форме отправки наших военных на Украину. Никакой словацкий военный не поедет на Украину", - сказал Фицо журналистам после заседания правительства и Совета безопасности республики. По его словам, Словакия готова и дальше помогать Украине в сфере разминирования территорий, но оружие отправлять Киеву, как и прежде, не будет.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве