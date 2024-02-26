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Силуанов заявил об отсутствии контактов с западными коллегами - РИА Новости, 26.02.2024
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11:11 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/siluanov-1929494039.html
Силуанов заявил об отсутствии контактов с западными коллегами
Силуанов заявил об отсутствии контактов с западными коллегами - РИА Новости, 26.02.2024
Силуанов заявил об отсутствии контактов с западными коллегами
Россия участвует в ограниченном формате в международных финансовых организациях, но контактов с западными коллегами нет, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T11:11
2024-02-26T11:11
экономика
россия
антон силуанов
мвф
европейский банк реконструкции и развития
брикс
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия участвует в ограниченном формате в международных финансовых организациях, но контактов с западными коллегами нет, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "С западниками контакта нет. Мы продолжаем участвовать в ограниченном формате в международных финансовых организациях – Мировом банке, МВФ, ЕБРР. Однако ранее принятые проекты заморожены", - сказал Силуанов. При этом министр отметил, что с коллегами из БРИКС, в частности с китайскими и индийскими, у него сложились хорошие деловые отношения, каких не было на встречах глав Минфинов в формате "восьмерки". Читайте полный текст интервью Антона Силуанова &gt;&gt;
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экономика, россия, антон силуанов, мвф, европейский банк реконструкции и развития, брикс
Экономика, Россия, Антон Силуанов, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, БРИКС
Силуанов заявил об отсутствии контактов с западными коллегами

Силуанов: Россия участвует в МВФ и ЕБРР, но ранее принятые проекты заморожены

© РИА НовостиМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время интервью РИА Новости
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время интервью РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия участвует в ограниченном формате в международных финансовых организациях, но контактов с западными коллегами нет, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов.
"С западниками контакта нет. Мы продолжаем участвовать в ограниченном формате в международных финансовых организациях – Мировом банке, МВФ, ЕБРР. Однако ранее принятые проекты заморожены", - сказал Силуанов.
При этом министр отметил, что с коллегами из БРИКС, в частности с китайскими и индийскими, у него сложились хорошие деловые отношения, каких не было на встречах глав Минфинов в формате "восьмерки".
Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМВФЕвропейский банк реконструкции и развитияБРИКС
 
 
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