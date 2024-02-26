https://ria.ru/20240226/siluanov-1929494039.html

Силуанов заявил об отсутствии контактов с западными коллегами

Силуанов заявил об отсутствии контактов с западными коллегами - РИА Новости, 26.02.2024

Силуанов заявил об отсутствии контактов с западными коллегами

Россия участвует в ограниченном формате в международных финансовых организациях, но контактов с западными коллегами нет, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T11:11

2024-02-26T11:11

2024-02-26T11:11

экономика

россия

антон силуанов

мвф

европейский банк реконструкции и развития

брикс

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия участвует в ограниченном формате в международных финансовых организациях, но контактов с западными коллегами нет, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. "С западниками контакта нет. Мы продолжаем участвовать в ограниченном формате в международных финансовых организациях – Мировом банке, МВФ, ЕБРР. Однако ранее принятые проекты заморожены", - сказал Силуанов. При этом министр отметил, что с коллегами из БРИКС, в частности с китайскими и индийскими, у него сложились хорошие деловые отношения, каких не было на встречах глав Минфинов в формате "восьмерки". Читайте полный текст интервью Антона Силуанова >>

https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, мвф, европейский банк реконструкции и развития, брикс