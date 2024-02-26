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Силуанов рассказал о глобальных сдвигах в мировой экономике - РИА Новости, 26.02.2024
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02:20 26.02.2024 (обновлено: 02:34 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/siluanov-1929448840.html
Силуанов рассказал о глобальных сдвигах в мировой экономике
Силуанов рассказал о глобальных сдвигах в мировой экономике - РИА Новости, 26.02.2024
Силуанов рассказал о глобальных сдвигах в мировой экономике
В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже обогнали по потенциалу страны "большой семерки", а такая трансформация безболезненно не... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T02:20
2024-02-26T02:34
экономика
россия
китай
антон силуанов
рэй далио
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже обогнали по потенциалу страны "большой семерки", а такая трансформация безболезненно не проходит, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. &quot;Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера&quot;, — сказал он.Министр напомнил, что экономист Рэй Далио, с которым он встречался в 2011 году, в своих исследованиях писал, что уже неоднократно в мире происходила смена формаций, когда страны, которые "тормозят" – уходят, на их место приходят новые, и на этом стыке всегда происходили политические обострения. "Сейчас абсолютно такая же ситуация, действительно переломный момент, когда страны с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны "большой семерки". Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию – это последствия смены парадигмы", — подчеркнул глава Минфина. По словам Силуанова, страдают от санкций все. "Но очевидно, что наша экономика выдержала, за прошлый год она выросла на 3,6%. Растет и промышленное производство (на 3,5%), и доходы граждан (реальные располагаемые доходы на 5,4%)", — указал он. Власти принимают меры по обеспечению технологической и финансовой независимости страны, которые уже дают результаты.
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экономика, россия, китай, антон силуанов, рэй далио, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Китай, Антон Силуанов, Рэй Далио, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о глобальных сдвигах в мировой экономике

Силуанов: сдвиги, начавшиеся в мировой экономике, безболезненно не проходят

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся экономики уже обогнали по потенциалу страны "большой семерки", а такая трансформация безболезненно не проходит, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
«

"Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера", — сказал он.

Министр напомнил, что экономист Рэй Далио, с которым он встречался в 2011 году, в своих исследованиях писал, что уже неоднократно в мире происходила смена формаций, когда страны, которые "тормозят" – уходят, на их место приходят новые, и на этом стыке всегда происходили политические обострения.
"Сейчас абсолютно такая же ситуация, действительно переломный момент, когда страны с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны "большой семерки". Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию – это последствия смены парадигмы", — подчеркнул глава Минфина.
По словам Силуанова, страдают от санкций все. "Но очевидно, что наша экономика выдержала, за прошлый год она выросла на 3,6%. Растет и промышленное производство (на 3,5%), и доходы граждан (реальные располагаемые доходы на 5,4%)", — указал он.
Власти принимают меры по обеспечению технологической и финансовой независимости страны, которые уже дают результаты.
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