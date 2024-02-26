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Швеция выразила готовность взять ответственность за безопасность в регионе - РИА Новости, 26.02.2024
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20:06 26.02.2024 (обновлено: 20:07 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/shvetsiya-1929643194.html
Швеция выразила готовность взять ответственность за безопасность в регионе
Швеция выразила готовность взять ответственность за безопасность в регионе - РИА Новости, 26.02.2024
Швеция выразила готовность взять ответственность за безопасность в регионе
Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в X. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:06
2024-02-26T20:07
швеция
россия
нато
ульф кристерссон
саули ниинисте
петтери орпо
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в мире
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в X. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. "Сегодня исторический день. Парламенты всех стран-членов НАТО проголосовали за вступление Швеции в НАТО. Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность", - написал он.Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Швецию и отметил, что страна с нетерпением ждет вступления своего соседа в альянс. Премьер-министр Петтери Орпо также поздравил Швецию с ратификацией заявки. Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года. После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО. Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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швеция, россия, нато, ульф кристерссон, саули ниинисте, петтери орпо, финляндия, в мире
Швеция, Россия, НАТО, Ульф Кристерссон, Саули Ниинисте, Петтери Орпо, Финляндия, В мире
Швеция выразила готовность взять ответственность за безопасность в регионе

Швеция выразила готовность к ответственности за евроатлантическую безопасность

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Швеции и ЕС
Флаги Швеции и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Швеции и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в X.
Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.
Король Швеции Карл XVI Густав и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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"Сегодня исторический день. Парламенты всех стран-членов НАТО проголосовали за вступление Швеции в НАТО. Швеция готова взять на себя ответственность за евроатлантическую безопасность", - написал он.
Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Швецию и отметил, что страна с нетерпением ждет вступления своего соседа в альянс. Премьер-министр Петтери Орпо также поздравил Швецию с ратификацией заявки.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года.
После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передается на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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