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Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее - РИА Новости, 26.02.2024
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19:46 26.02.2024 (обновлено: 20:03 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/shvetsiya-1929638739.html
Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее
Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее - РИА Новости, 26.02.2024
Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал общей победой ратификацию шведской заявки на вступление в НАТО венгерским парламентом и заявил, что присоединение... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:46
2024-02-26T20:03
в мире
швеция
олаф шольц
нато
германия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал общей победой ратификацию шведской заявки на вступление в НАТО венгерским парламентом и заявил, что присоединение скандинавской страны к альянсу сделает его сильнее, а также укрепит безопасность Европы и всего мира. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. "Путь Швеции в НАТО открыт - это победа для нас всех. Хорошо, что сегодня венгерский парламент одобрил вступление. Решение укрепляет наш оборонительный альянс и тем самым безопасность Европы и мира", - написал Шольц на своей странице в социальной сети Х. После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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в мире, швеция, олаф шольц, нато, германия
В мире, Швеция, Олаф Шольц, НАТО, Германия
Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее

Шольц: вступление Швеции в НАТО укрепит безопасность Европы и всего мира

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал общей победой ратификацию шведской заявки на вступление в НАТО венгерским парламентом и заявил, что присоединение скандинавской страны к альянсу сделает его сильнее, а также укрепит безопасность Европы и всего мира.
Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.
"Путь Швеции в НАТО открыт - это победа для нас всех. Хорошо, что сегодня венгерский парламент одобрил вступление. Решение укрепляет наш оборонительный альянс и тем самым безопасность Европы и мира", - написал Шольц на своей странице в социальной сети Х.
После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
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В миреШвецияОлаф ШольцНАТОГермания
 
 
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