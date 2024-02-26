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Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее
Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее - РИА Новости, 26.02.2024
Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал общей победой ратификацию шведской заявки на вступление в НАТО венгерским парламентом и заявил, что присоединение... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:46
2024-02-26T19:46
2024-02-26T20:03
в мире
швеция
олаф шольц
нато
германия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал общей победой ратификацию шведской заявки на вступление в НАТО венгерским парламентом и заявил, что присоединение скандинавской страны к альянсу сделает его сильнее, а также укрепит безопасность Европы и всего мира. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. "Путь Швеции в НАТО открыт - это победа для нас всех. Хорошо, что сегодня венгерский парламент одобрил вступление. Решение укрепляет наш оборонительный альянс и тем самым безопасность Европы и мира", - написал Шольц на своей странице в социальной сети Х. После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, олаф шольц, нато, германия
В мире, Швеция, Олаф Шольц, НАТО, Германия
Шольц заявил, что вступление Швеции сделает НАТО сильнее
Шольц: вступление Швеции в НАТО укрепит безопасность Европы и всего мира