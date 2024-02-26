Генсек НАТО поддержал ратификацию Венгрии на вступление Швеции в блок
Генсек НАТО Столтенберг поддержал ратификацию Венгрии на вступление Швеции
© AP Photo / Olivier MatthysЙенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в альянс, заявив, что членство Швеции якобы сделает НАТО "сильнее и безопаснее".
Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.
"Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда союзники по альянсу одобрил, Швеция станет 32-м членом НАТО. Членство Швеции сделает нас сильнее и безопаснее", - говорится в заявлении Столтенберга, опубликованном в соцсети X.
После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.