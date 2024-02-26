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Генсек НАТО поддержал ратификацию Венгрии на вступление Швеции в блок - РИА Новости, 26.02.2024
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19:05 26.02.2024 (обновлено: 19:41 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/shvetsiya-1929630801.html
Генсек НАТО поддержал ратификацию Венгрии на вступление Швеции в блок
Генсек НАТО поддержал ратификацию Венгрии на вступление Швеции в блок - РИА Новости, 26.02.2024
Генсек НАТО поддержал ратификацию Венгрии на вступление Швеции в блок
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в альянс, заявив, что членство Швеции якобы сделает... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T19:05
2024-02-26T19:41
в мире
швеция
венгрия
нато
россия
москва
дмитрий песков
йенс столтенберг
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в альянс, заявив, что членство Швеции якобы сделает НАТО "сильнее и безопаснее".Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО."Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда союзники по альянсу одобрил, Швеция станет 32-м членом НАТО. Членство Швеции сделает нас сильнее и безопаснее", - говорится в заявлении Столтенберга, опубликованном в соцсети X.После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240125/vengriya-1923342921.html
https://ria.ru/20240223/istrebiteli-1929148456.html
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в мире, швеция, венгрия, нато, россия, москва, дмитрий песков, йенс столтенберг
В мире, Швеция, Венгрия, НАТО, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО поддержал ратификацию Венгрии на вступление Швеции в блок

Генсек НАТО Столтенберг поддержал ратификацию Венгрии на вступление Швеции

© AP Photo / Olivier MatthysЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в альянс, заявив, что членство Швеции якобы сделает НАТО "сильнее и безопаснее".
Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Эксперт прокомментировал позицию Венгрии по членству Швеции в НАТО
25 января, 08:38
"Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда союзники по альянсу одобрил, Швеция станет 32-м членом НАТО. Членство Швеции сделает нас сильнее и безопаснее", - говорится в заявлении Столтенберга, опубликованном в соцсети X.
После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Венгрия хочет взять в аренду у Швеции еще четыре истребителя
23 февраля, 14:11
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Король Швеции Карл XVI Густав и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Европейские политики "третьего сорта" решили довести до ядерной катастрофы
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