Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
Венгерский парламент ратифицировал заявку Швеции в НАТО
© AP Photo / Denes ErdosЗаседание парламента Венгрии, на котором была ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО
© AP Photo / Denes Erdos
Заседание парламента Венгрии, на котором была ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО
БУДАПЕШТ, 26 фев — РИА Новости. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, трансляция велась на сайте кабмина.
Во время заключительного голосования 188 депутатов выступили за эту инициативу, шестеро — против, четыре парламентария не голосовали.
Будапешт долгое время откладывали голосование о приеме скандинавской страны в блок. Как подчеркивал премьер-министр Виктор Орбан, правительство поддерживало вступление Швеции в НАТО, но депутаты не горели желанием ратифицировать ее заявку, поскольку власти страны распространяли "бессовестную ложь" о Венгрии.
После того как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации она официально станет 32-м членом НАТО.
Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписывают документы и поднимают флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передают на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к блоку.
Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом альянса.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.