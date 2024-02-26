https://ria.ru/20240226/shvetsiya-1929624911.html

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 26.02.2024

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, трансляция велась на сайте кабмина. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T18:48

2024-02-26T18:48

2024-02-26T21:21

венгрия

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швеция

в мире

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дмитрий песков

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БУДАПЕШТ, 26 фев — РИА Новости. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, трансляция велась на сайте кабмина.Во время заключительного голосования 188 депутатов выступили за эту инициативу, шестеро — против, четыре парламентария не голосовали.Будапешт долгое время откладывали голосование о приеме скандинавской страны в блок. Как подчеркивал премьер-министр Виктор Орбан, правительство поддерживало вступление Швеции в НАТО, но депутаты не горели желанием ратифицировать ее заявку, поскольку власти страны распространяли "бессовестную ложь" о Венгрии.После того как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации она официально станет 32-м членом НАТО.Церемония присоединения нового союзника к Североатлантическому договору, как правило, происходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На церемонии подписывают документы и поднимают флаг нового члена альянса. Затем документ о присоединении передают на хранение США, что фактически означает завершение формальной процедуры присоединения к блоку.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240125/proval-1923333362.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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венгрия, нато, швеция, в мире, турция, дмитрий песков, виктор орбан