https://ria.ru/20240226/shtraf-1929567175.html

Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу

Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу - РИА Новости, 26.02.2024

Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу

Житель Саранска оштрафован на 1 тысячу рублей за нацистскую свастику, которую он изобразил на снегу газировкой, сообщает МВД Мордовии в Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:59

2024-02-26T14:59

2024-02-26T14:59

происшествия

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Житель Саранска оштрафован на 1 тысячу рублей за нацистскую свастику, которую он изобразил на снегу газировкой, сообщает МВД Мордовии в Telegram-канале. Публикация, в которой сообщалось о публичном демонстрировании нацистской символики, была обнаружена сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернета. Сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального МВД установили личность нарушителя – местного жителя 1996 года рождения. "Установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов по проспекту Российской армии, с помощью газированного напитка нарисовал на снегу нацистскую символику. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики". Постановлением суда местный житель признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231128/shtraf-1912456092.html

саранск

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происшествия, саранск