https://ria.ru/20240226/shatdaun-1929482839.html
Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна
Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна - РИА Новости, 26.02.2024
Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна
Американские конгрессмены не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства, говорится в письме лидера демократического... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:22
2024-02-26T10:22
2024-02-26T12:13
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американские конгрессмены не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства, говорится в письме лидера демократического большинства сената Чака Шумера. "Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта <…> Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени ознакомиться с текстом, однако теперь ясно, что республиканцам в палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе", — говорится в послании.Шумер подчеркнул, что когда законодатели вернутся к работе на этой неделе, они вновь столкнутся с угрозой "вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии".Во вторник президент США Джо Байден планирует встретиться с лидерами конгресса, чтобы попытаться убедить их принять законопроект о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и обеспечить продолжение работы правительства.Билль, помимо прочего, предполагает выделение более 60 миллиардов долларов для Украины. Документ получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.В январе Байден во избежание шатдауна подписал утвержденный обеими палатами закон о временном продлении финансирования правительства. Документ обеспечивает выделение денег для работы части структур исполнительной власти и государственных ведомств до 1 марта, других — до 8-го.
https://ria.ru/20240224/kongress-1929231702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чак шумер, конгресс сша, джо байден
В мире, США, Чак Шумер, Конгресс США, Джо Байден
Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна
Шумер: конгресс США не смог достичь договоренности по предотвращению шатдауна
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости.
Американские конгрессмены не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства, говорится в письме
лидера демократического большинства сената Чака Шумера.
"Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта <…> Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени ознакомиться с текстом, однако теперь ясно, что республиканцам в палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе", — говорится в послании.
В конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Украине
Шумер подчеркнул, что когда законодатели вернутся к работе на этой неделе, они вновь столкнутся с угрозой "вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии".
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжать выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
Во вторник президент США Джо Байден
планирует встретиться с лидерами конгресса, чтобы попытаться убедить их принять законопроект о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и обеспечить продолжение работы правительства.
Билль, помимо прочего, предполагает выделение более 60 миллиардов долларов для Украины
. Документ получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.
В январе Байден во избежание шатдауна подписал утвержденный обеими палатами закон о временном продлении финансирования правительства. Документ обеспечивает выделение денег для работы части структур исполнительной власти и государственных ведомств до 1 марта, других — до 8-го.
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