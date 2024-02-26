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Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна - РИА Новости, 26.02.2024
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10:22 26.02.2024 (обновлено: 12:13 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/shatdaun-1929482839.html
Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна
Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна - РИА Новости, 26.02.2024
Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна
Американские конгрессмены не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства, говорится в письме лидера демократического... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:22
2024-02-26T12:13
в мире
сша
чак шумер
конгресс сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американские конгрессмены не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства, говорится в письме лидера демократического большинства сената Чака Шумера. "Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта &lt;…&gt; Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени ознакомиться с текстом, однако теперь ясно, что республиканцам в палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе", — говорится в послании.Шумер подчеркнул, что когда законодатели вернутся к работе на этой неделе, они вновь столкнутся с угрозой "вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии".Во вторник президент США Джо Байден планирует встретиться с лидерами конгресса, чтобы попытаться убедить их принять законопроект о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и обеспечить продолжение работы правительства.Билль, помимо прочего, предполагает выделение более 60 миллиардов долларов для Украины. Документ получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.В январе Байден во избежание шатдауна подписал утвержденный обеими палатами закон о временном продлении финансирования правительства. Документ обеспечивает выделение денег для работы части структур исполнительной власти и государственных ведомств до 1 марта, других — до 8-го.
https://ria.ru/20240224/kongress-1929231702.html
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в мире, сша, чак шумер, конгресс сша, джо байден
В мире, США, Чак Шумер, Конгресс США, Джо Байден
Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна

Шумер: конгресс США не смог достичь договоренности по предотвращению шатдауна

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американские конгрессмены не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства, говорится в письме лидера демократического большинства сената Чака Шумера.
"Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта <…> Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени ознакомиться с текстом, однако теперь ясно, что республиканцам в палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе", — говорится в послании.
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Шумер подчеркнул, что когда законодатели вернутся к работе на этой неделе, они вновь столкнутся с угрозой "вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии".

Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжать выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.

Во вторник президент США Джо Байден планирует встретиться с лидерами конгресса, чтобы попытаться убедить их принять законопроект о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и обеспечить продолжение работы правительства.
Билль, помимо прочего, предполагает выделение более 60 миллиардов долларов для Украины. Документ получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.
В январе Байден во избежание шатдауна подписал утвержденный обеими палатами закон о временном продлении финансирования правительства. Документ обеспечивает выделение денег для работы части структур исполнительной власти и государственных ведомств до 1 марта, других — до 8-го.
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