https://ria.ru/20240226/shatdaun-1929482839.html

Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна

Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна - РИА Новости, 26.02.2024

Конгресс США не смог достичь договоренности, чтобы избежать шатдауна

Американские конгрессмены не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства, говорится в письме лидера демократического... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:22

2024-02-26T10:22

2024-02-26T12:13

в мире

сша

чак шумер

конгресс сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Американские конгрессмены не смогли договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства, говорится в письме лидера демократического большинства сената Чака Шумера. "Остались считанные дни до частичного шатдауна правительства 1 марта <…> Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени ознакомиться с текстом, однако теперь ясно, что республиканцам в палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе", — говорится в послании.Шумер подчеркнул, что когда законодатели вернутся к работе на этой неделе, они вновь столкнутся с угрозой "вредоносного и ненужного шатдауна правительства, вызванного крайним крылом Республиканской партии".Во вторник президент США Джо Байден планирует встретиться с лидерами конгресса, чтобы попытаться убедить их принять законопроект о дополнительном финансировании нужд национальной безопасности и обеспечить продолжение работы правительства.Билль, помимо прочего, предполагает выделение более 60 миллиардов долларов для Украины. Документ получил одобрение подконтрольного демократам сената, но забуксовал в палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам.В январе Байден во избежание шатдауна подписал утвержденный обеими палатами закон о временном продлении финансирования правительства. Документ обеспечивает выделение денег для работы части структур исполнительной власти и государственных ведомств до 1 марта, других — до 8-го.

https://ria.ru/20240224/kongress-1929231702.html

https://ria.ru/20240220/ukraine-1928602310.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, чак шумер, конгресс сша, джо байден