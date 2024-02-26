https://ria.ru/20240226/sber-1929588518.html

Сбер призвал пользователей обновить приложение банка

Сбер призвал пользователей обновить приложение банка - РИА Новости, 26.02.2024

Сбер призвал пользователей обновить приложение банка

Работу устаревших версий приложения Сбербанка ограничат на Android в ближайшие дни, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:50

2024-02-26T10:50

2024-02-26T18:03

технологии

сбербанк россии

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Работу устаревших версий приложения Сбербанка ограничат на Android в ближайшие дни, говорится в сообщении кредитной организации. "Сбербанк советует пользователям Android-устройств обновить приложение "Сбербанк Онлайн". Сделать это необходимо уже сейчас, потому что в ближайшие дни у клиентов с устаревшими версиями, которые запускались в течение 2022 года, работа приложения будет ограничена. Это версии приложения от 12.14 до 14.6", — заявили в банке. Кроме этого, организация также порекомендовала обновить версии от 14.7 до 14.9, вышедшие в прошлом году. Отмечается, что версию приложения можно посмотреть при входе в сервис, на экране ввода пароля внизу. Обновить приложение можно в магазинах приложений RuStore (для устройств любых производителей), GetApps (для Xiaomi), AppGallery (Huawei) и Galaxy Store (Samsung) или на сайте банка.В конце января Сбер сообщил о планах прекратить поддержку старых версий приложения для устройств на iOS. Так, клиентам с версиями "Сбербанка Онлайн" 12.14.1, 12.15 и 13.02 порекомендовали перейти на новый продукт "Учет Онлайн".

https://ria.ru/20240208/moshennichestvo-1926170328.html

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технологии, сбербанк россии