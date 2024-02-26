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Эксперт назвал антироссийские санкции вредными для американской экономики - РИА Новости, 26.02.2024
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23:38 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/sanktsii-1929666773.html
Эксперт назвал антироссийские санкции вредными для американской экономики
Эксперт назвал антироссийские санкции вредными для американской экономики - РИА Новости, 26.02.2024
Эксперт назвал антироссийские санкции вредными для американской экономики
Санкции США против России оказались невыносимо жалкими, они лишь сильнее стимулируют мировое сообщество к поиску альтернативных путей для финансирования и... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T23:38
2024-02-26T23:38
санкции в отношении россии
джо байден
россия
сша
москва
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Санкции США против России оказались невыносимо жалкими, они лишь сильнее стимулируют мировое сообщество к поиску альтернативных путей для финансирования и вредят самой американской экономике, заявили опрошенные РИА Новости эксперты, комментируя последний пакет ограничений, введенных Вашингтоном в отношении Москвы. В пятницу США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В частности, ограничения затронули ряд банков, в том числе "Авангард" и "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", а также оператора российской национальной платежной системы "Мир". "Это невыносимо жалкое (зрелище - ред.), санкции будут эффективными только в одном: еще больше стимулировать мир уходить к альтернативным потокам в торговле и финансировании, прочь от западных финансовых центров, особенно США", - заявил финансовый аналитик и политический комментатор Алекс Крайнер. По его словам, санкции должны "осложнять вещи" и приводить к "чувствительной боли" у тех стран, которые попадают под ограничения. "Но когда ты ввел санкции против половины планеты, то уже вредишь самому себе", - добавил он. Издатель журнала Trends Journal и бывший управляющий хедж-фонда Джеральд Селенте, в свою очередь, отметил укрепление самой российской экономики по мере введение все новых западных санкций. "Точно так же, как провалились предыдущие санкции, провалится и этот раунд. Чем больше санкции, тем более самодостаточной становится Россия, тем больше выгоды для государства", - сказал он. Эксперт также прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что новый пакет ограничений вынудит Россию заплатить "большую цену" за проведение СВО. "В Бронксе (район Нью-Йорка - ред.) мы говорим, что у всякого бреда свое звучание", - подчеркнул Селенте. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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санкции в отношении россии, джо байден, россия, сша, москва, владимир путин, в мире
Санкции в отношении России, Джо Байден, Россия, США, Москва, Владимир Путин, В мире
Эксперт назвал антироссийские санкции вредными для американской экономики

Эксперт: санкции против РФ оказались жалкими и вредными для экономики США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Санкции США против России оказались невыносимо жалкими, они лишь сильнее стимулируют мировое сообщество к поиску альтернативных путей для финансирования и вредят самой американской экономике, заявили опрошенные РИА Новости эксперты, комментируя последний пакет ограничений, введенных Вашингтоном в отношении Москвы.
В пятницу США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В частности, ограничения затронули ряд банков, в том числе "Авангард" и "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", а также оператора российской национальной платежной системы "Мир".
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"Это невыносимо жалкое (зрелище - ред.), санкции будут эффективными только в одном: еще больше стимулировать мир уходить к альтернативным потокам в торговле и финансировании, прочь от западных финансовых центров, особенно США", - заявил финансовый аналитик и политический комментатор Алекс Крайнер.
По его словам, санкции должны "осложнять вещи" и приводить к "чувствительной боли" у тех стран, которые попадают под ограничения. "Но когда ты ввел санкции против половины планеты, то уже вредишь самому себе", - добавил он.
Издатель журнала Trends Journal и бывший управляющий хедж-фонда Джеральд Селенте, в свою очередь, отметил укрепление самой российской экономики по мере введение все новых западных санкций.
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"Точно так же, как провалились предыдущие санкции, провалится и этот раунд. Чем больше санкции, тем более самодостаточной становится Россия, тем больше выгоды для государства", - сказал он.
Эксперт также прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что новый пакет ограничений вынудит Россию заплатить "большую цену" за проведение СВО. "В Бронксе (район Нью-Йорка - ред.) мы говорим, что у всякого бреда свое звучание", - подчеркнул Селенте.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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