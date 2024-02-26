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Экономика Европы серьезно страдает от антироссийских санкций, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2024
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13:02 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/sanktsii-1929527480.html
Экономика Европы серьезно страдает от антироссийских санкций, заявил Песков
Экономика Европы серьезно страдает от антироссийских санкций, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2024
Экономика Европы серьезно страдает от антироссийских санкций, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика Европы страдает от санкций против РФ, как и американские компании. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:02
2024-02-26T13:02
россия
европа
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика Европы страдает от санкций против РФ, как и американские компании. "Вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно, что называется, не наносить вред своей собственной экономике. Этот вред, вы знаете, эффект бумеранга работает, европейская, в первую очередь, экономика серьезно страдает из-за тех санкций, которые были в отношении нас введены. Тысячи санкций. Страдают и интересы американских компаний", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о влиянии нового пакета санкций.
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россия, европа, дмитрий песков, в мире, сша
Россия, Европа, Дмитрий Песков, В мире, США
Экономика Европы серьезно страдает от антироссийских санкций, заявил Песков

Песков: экономика Европы и американские компании страдают от санкций против РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика Европы страдает от санкций против РФ, как и американские компании.
"Вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно, что называется, не наносить вред своей собственной экономике. Этот вред, вы знаете, эффект бумеранга работает, европейская, в первую очередь, экономика серьезно страдает из-за тех санкций, которые были в отношении нас введены. Тысячи санкций. Страдают и интересы американских компаний", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о влиянии нового пакета санкций.
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"Чудовищные последствия": в США испугались своих же санкций
25 февраля, 08:00
 
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