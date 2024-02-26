https://ria.ru/20240226/sanktsii-1929527480.html

Экономика Европы серьезно страдает от антироссийских санкций, заявил Песков

Экономика Европы серьезно страдает от антироссийских санкций, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2024

Экономика Европы серьезно страдает от антироссийских санкций, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика Европы страдает от санкций против РФ, как и американские компании. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:02

2024-02-26T13:02

2024-02-26T13:02

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономика Европы страдает от санкций против РФ, как и американские компании. "Вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно, что называется, не наносить вред своей собственной экономике. Этот вред, вы знаете, эффект бумеранга работает, европейская, в первую очередь, экономика серьезно страдает из-за тех санкций, которые были в отношении нас введены. Тысячи санкций. Страдают и интересы американских компаний", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос о влиянии нового пакета санкций.

https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html

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россия, европа, дмитрий песков, в мире, сша