https://ria.ru/20240226/samolet-1929466945.html

В Благовещенске экстренно приземлился самолет

В Благовещенске экстренно приземлился самолет - РИА Новости, 26.02.2024

В Благовещенске экстренно приземлился самолет

Новосибирск в понедельник экстренно сел в Благовещенске из-за состояния здоровья пассажира, сообщили РИА Новости в аэропорту Благовещенска. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T09:10

2024-02-26T09:10

2024-02-26T09:11

происшествия

благовещенск

владивосток

новосибирск

s7 airlines

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – РИА Новости. Самолёт авиакомпании S7 Airlines сообщением Владивосток – Новосибирск в понедельник экстренно сел в Благовещенске из-за состояния здоровья пассажира, сообщили РИА Новости в аэропорту Благовещенска. "Сегодня в 8.20 (2.20 мск) в аэропорту Благовещенска приземлился самолет, следовавший по маршруту Владивосток - Новосибирск из-за состояния здоровья одного из пассажиров", - рассказал агентству пресс-секретарь международного аэропорта Благовещенск Антон Сильвоник. Пассажира забрали медики, после чего самолет вылетел далее по маршруту, уточнил собеседник.

https://ria.ru/20240224/samolet-1929309923.html

благовещенск

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происшествия, благовещенск, владивосток, новосибирск, s7 airlines