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В Благовещенске экстренно приземлился самолет
В Благовещенске экстренно приземлился самолет - РИА Новости, 26.02.2024
В Благовещенске экстренно приземлился самолет
Новосибирск в понедельник экстренно сел в Благовещенске из-за состояния здоровья пассажира, сообщили РИА Новости в аэропорту Благовещенска. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:10
2024-02-26T09:10
2024-02-26T09:11
происшествия
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новосибирск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – РИА Новости. Самолёт авиакомпании S7 Airlines сообщением Владивосток – Новосибирск в понедельник экстренно сел в Благовещенске из-за состояния здоровья пассажира, сообщили РИА Новости в аэропорту Благовещенска. "Сегодня в 8.20 (2.20 мск) в аэропорту Благовещенска приземлился самолет, следовавший по маршруту Владивосток - Новосибирск из-за состояния здоровья одного из пассажиров", - рассказал агентству пресс-секретарь международного аэропорта Благовещенск Антон Сильвоник. Пассажира забрали медики, после чего самолет вылетел далее по маршруту, уточнил собеседник.
https://ria.ru/20240224/samolet-1929309923.html
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происшествия, благовещенск, владивосток, новосибирск, s7 airlines
Происшествия, Благовещенск, Владивосток, Новосибирск, S7 Airlines
В Благовещенске экстренно приземлился самолет
В Благовещенске сел самолет из Владивостока из-за состояния пассажира