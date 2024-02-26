Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске экстренно приземлился самолет - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 26.02.2024 (обновлено: 09:11 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/samolet-1929466945.html
В Благовещенске экстренно приземлился самолет
В Благовещенске экстренно приземлился самолет - РИА Новости, 26.02.2024
В Благовещенске экстренно приземлился самолет
Новосибирск в понедельник экстренно сел в Благовещенске из-за состояния здоровья пассажира, сообщили РИА Новости в аэропорту Благовещенска. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T09:10
2024-02-26T09:11
происшествия
благовещенск
владивосток
новосибирск
s7 airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96905/51/969055180_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_af7fc2f07e82965adaba69cf0ca8f4b9.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – РИА Новости. Самолёт авиакомпании S7 Airlines сообщением Владивосток – Новосибирск в понедельник экстренно сел в Благовещенске из-за состояния здоровья пассажира, сообщили РИА Новости в аэропорту Благовещенска. "Сегодня в 8.20 (2.20 мск) в аэропорту Благовещенска приземлился самолет, следовавший по маршруту Владивосток - Новосибирск из-за состояния здоровья одного из пассажиров", - рассказал агентству пресс-секретарь международного аэропорта Благовещенск Антон Сильвоник. Пассажира забрали медики, после чего самолет вылетел далее по маршруту, уточнил собеседник.
https://ria.ru/20240224/samolet-1929309923.html
благовещенск
владивосток
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96905/51/969055180_250:0:2473:1667_1920x0_80_0_0_424c00f8317d65330d7e269fa1eceb7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, владивосток, новосибирск, s7 airlines
Происшествия, Благовещенск, Владивосток, Новосибирск, S7 Airlines
В Благовещенске экстренно приземлился самолет

В Благовещенске сел самолет из Владивостока из-за состояния пассажира

© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенск
Аэропорт Благовещенск - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Светлана Майорова
Аэропорт Благовещенск. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев – РИА Новости. Самолёт авиакомпании S7 Airlines сообщением Владивосток Новосибирск в понедельник экстренно сел в Благовещенске из-за состояния здоровья пассажира, сообщили РИА Новости в аэропорту Благовещенска.

"Сегодня в 8.20 (2.20 мск) в аэропорту Благовещенска приземлился самолет, следовавший по маршруту Владивосток - Новосибирск из-за состояния здоровья одного из пассажиров", - рассказал агентству пресс-секретарь международного аэропорта Благовещенск Антон Сильвоник.

Пассажира забрали медики, после чего самолет вылетел далее по маршруту, уточнил собеседник.
Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Самолет, летевший в Калининград, вернулся в Пулково из-за неисправности
24 февраля, 20:10
 
ПроисшествияБлаговещенскВладивостокНовосибирскS7 Airlines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала