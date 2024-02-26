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Сальдо высказался об уничтожении танка Аbrams - РИА Новости, 26.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/saldo-1929645091.html
Сальдо высказался об уничтожении танка Аbrams
Сальдо высказался об уничтожении танка Аbrams - РИА Новости, 26.02.2024
Сальдо высказался об уничтожении танка Аbrams
Дополнительная доработка и установка динамической защиты не уберегла американский танк Abrams от уничтожения на авдеевском направлении, заявил губернатор... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T20:21
2024-02-26T20:21
специальная военная операция на украине
херсонская область
донецкая народная республика
авдеевка
владимир сальдо
денис пушилин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Дополнительная доработка и установка динамической защиты не уберегла американский танк Abrams от уничтожения на авдеевском направлении, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие. "После того, как пентагоновские "стратеги" увидели костры из "Леопардов" на Запорожском фронте, они вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку. На них установили активную динамическую защиту и отослали назад. Однако не помогло — в первом же боевом выезде "Абрамс" был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен иксоводами. Как оказалось — горит даже поярче "Леопардов". Тупое американское железо обломалось о силу духа и боевое умение российских воинов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По данным губернатора, первый Abrams был уничтожен бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады (пункт постоянной дислокации Самарская область) на авдеевском направлении. По данным, опубликованным в СМИ и Telegram-каналов, отличилось подразделение бригады под командованием офицера с позывным "Коловрат".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
донецкая народная республика
авдеевка
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херсонская область , донецкая народная республика, авдеевка, владимир сальдо, денис пушилин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Владимир Сальдо, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо высказался об уничтожении танка Аbrams

Сальдо: динамическая защита и доработка не уберегла Аbrams от уничтожения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Дополнительная доработка и установка динамической защиты не уберегла американский танк Abrams от уничтожения на авдеевском направлении, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.
Что пробивает броню танка Abrams
25 сентября 2023, 14:14
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Что пробивает броню танка AbramsПосмотреть
"После того, как пентагоновские "стратеги" увидели костры из "Леопардов" на Запорожском фронте, они вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку. На них установили активную динамическую защиту и отослали назад. Однако не помогло — в первом же боевом выезде "Абрамс" был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен иксоводами. Как оказалось — горит даже поярче "Леопардов". Тупое американское железо обломалось о силу духа и боевое умение российских воинов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, первый Abrams был уничтожен бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады (пункт постоянной дислокации Самарская область) на авдеевском направлении. По данным, опубликованным в СМИ и Telegram-каналов, отличилось подразделение бригады под командованием офицера с позывным "Коловрат".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВладимир СальдоДенис ПушилинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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