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Сальдо высказался об уничтожении танка Аbrams

Сальдо высказался об уничтожении танка Аbrams - РИА Новости, 26.02.2024

Сальдо высказался об уничтожении танка Аbrams

Дополнительная доработка и установка динамической защиты не уберегла американский танк Abrams от уничтожения на авдеевском направлении, заявил губернатор... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T20:21

2024-02-26T20:21

2024-02-26T20:21

специальная военная операция на украине

херсонская область

донецкая народная республика

авдеевка

владимир сальдо

денис пушилин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Дополнительная доработка и установка динамической защиты не уберегла американский танк Abrams от уничтожения на авдеевском направлении, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие. "После того, как пентагоновские "стратеги" увидели костры из "Леопардов" на Запорожском фронте, они вернули все 30 поставленных киевскому режиму танков на доработку. На них установили активную динамическую защиту и отослали назад. Однако не помогло — в первом же боевом выезде "Абрамс" был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен иксоводами. Как оказалось — горит даже поярче "Леопардов". Тупое американское железо обломалось о силу духа и боевое умение российских воинов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По данным губернатора, первый Abrams был уничтожен бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады (пункт постоянной дислокации Самарская область) на авдеевском направлении. По данным, опубликованным в СМИ и Telegram-каналов, отличилось подразделение бригады под командованием офицера с позывным "Коловрат".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

донецкая народная республика

авдеевка

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херсонская область , донецкая народная республика, авдеевка, владимир сальдо, денис пушилин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность