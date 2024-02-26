https://ria.ru/20240226/roszdravnadzor-1929663975.html

Путин объявил благодарность коллективу Росздравнадзора

Путин объявил благодарность коллективу Росздравнадзора - РИА Новости, 26.02.2024

Путин объявил благодарность коллективу Росздравнадзора

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Росздравнадзора и ряду сотрудников службы за заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:57

2024-02-26T22:57

2024-02-26T22:58

общество

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Росздравнадзора и ряду сотрудников службы за заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере здравоохранения, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере здравоохранения объявить благодарность президента РФ... коллективу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения", - говорится в документе. Кроме того, благодарность объявлена и ряду сотрудников службы из разных регионов России.

https://ria.ru/20240226/bogdanov-1929661013.html

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общество, россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество