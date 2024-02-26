https://ria.ru/20240226/rossiya-1929511076.html

"Делают умело". В США сделали шокирующее признание о России

"Делают умело". В США сделали шокирующее признание о России - РИА Новости, 26.02.2024

"Делают умело". В США сделали шокирующее признание о России

Россия искусно сражается с Западом, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:02

2024-02-26T12:02

2024-02-26T12:02

россия

сша

москва

владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Россия искусно сражается с Западом, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Пока мы пытаемся навредить России санкциями, она умело ведет финансовую войну против Запада", — написал он.Макгрегор добавил, что концепция БРИКС направлена на отказ от гегемонии США, и с таким подходом согласны множество людей.В пятницу США объявили о введении новых санкций против России. В общей сложности ограничительные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этих решений. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240226/briks-1929452044.html

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россия, сша, москва, владимир путин, министерство обороны сша, брикс