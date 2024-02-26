https://ria.ru/20240226/romanov-1929529075.html

Умер народный артист России Эрнст Романов

Умер народный артист России Эрнст Романов - РИА Новости, 26.02.2024

Умер народный артист России Эрнст Романов

Актер Эрнст Романов умер в возрасте 87 лет, сообщил Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова на своем сайте. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:07

2024-02-26T13:07

2024-02-26T14:24

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россия

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театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Актер Эрнст Романов умер в возрасте 87 лет, сообщил Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова на своем сайте."25 февраля на 88-м году жизни ушел народный артист России Эрнст Иванович Романов", — говорится в публикации.В театре отметили, что актер создавал запоминающиеся образы и наделял их уникальными качествами и деталями. Он был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене Театра Ленсовета, Театра имени А.С. Пушкина и Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.В театре имени Андрея Миронова Романов исполнял роль Фирса в спектакле Юрия Цуркану "Вишневый сад". В последний, 136-й раз, он сыграл чеховского героя 26 января. До этого был спектакль "Чайка", где Романов воплощал образ Дорна.За свою творческую карьеру Романов также сыграл более двухсот ролей в кино. Среди его наиболее запоминающихся работ фильмы: "Монолог", "Красная палатка", "Жизнь Клима Самгина", "Звезда пленительного счастья", "На всю оставшуюся жизнь", "Крах инженера Гарина", "Без семьи", "Прошу слова", "Собака на сене".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, кино и сериалы, театр