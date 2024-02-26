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Умер народный артист России Эрнст Романов - РИА Новости, 26.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:07 26.02.2024 (обновлено: 14:24 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/romanov-1929529075.html
Умер народный артист России Эрнст Романов
Умер народный артист России Эрнст Романов - РИА Новости, 26.02.2024
Умер народный артист России Эрнст Романов
Актер Эрнст Романов умер в возрасте 87 лет, сообщил Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова на своем сайте. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:07
2024-02-26T14:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Актер Эрнст Романов умер в возрасте 87 лет, сообщил Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова на своем сайте."25 февраля на 88-м году жизни ушел народный артист России Эрнст Иванович Романов", — говорится в публикации.В театре отметили, что актер создавал запоминающиеся образы и наделял их уникальными качествами и деталями. Он был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене Театра Ленсовета, Театра имени А.С. Пушкина и Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.В театре имени Андрея Миронова Романов исполнял роль Фирса в спектакле Юрия Цуркану "Вишневый сад". В последний, 136-й раз, он сыграл чеховского героя 26 января. До этого был спектакль "Чайка", где Романов воплощал образ Дорна.За свою творческую карьеру Романов также сыграл более двухсот ролей в кино. Среди его наиболее запоминающихся работ фильмы: "Монолог", "Красная палатка", "Жизнь Клима Самгина", "Звезда пленительного счастья", "На всю оставшуюся жизнь", "Крах инженера Гарина", "Без семьи", "Прошу слова", "Собака на сене".
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Культура, Россия, Кино и сериалы, Театр
Умер народный артист России Эрнст Романов

Народный артист России Эрнст Романов умер на 88-м году жизни

© Фото : Театр им. А. Миронова/TelegramНародный артист России Эрнст Романов
Народный артист России Эрнст Романов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Театр им. А. Миронова/Telegram
Народный артист России Эрнст Романов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Актер Эрнст Романов умер в возрасте 87 лет, сообщил Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова на своем сайте.
«
"25 февраля на 88-м году жизни ушел народный артист России Эрнст Иванович Романов", — говорится в публикации.
В театре отметили, что актер создавал запоминающиеся образы и наделял их уникальными качествами и деталями. Он был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене Театра Ленсовета, Театра имени А.С. Пушкина и Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.
В театре имени Андрея Миронова Романов исполнял роль Фирса в спектакле Юрия Цуркану "Вишневый сад". В последний, 136-й раз, он сыграл чеховского героя 26 января. До этого был спектакль "Чайка", где Романов воплощал образ Дорна.
За свою творческую карьеру Романов также сыграл более двухсот ролей в кино. Среди его наиболее запоминающихся работ фильмы: "Монолог", "Красная палатка", "Жизнь Клима Самгина", "Звезда пленительного счастья", "На всю оставшуюся жизнь", "Крах инженера Гарина", "Без семьи", "Прошу слова", "Собака на сене".
© Фото : Театр им. А. Миронова/TelegramНародный артист России Эрнст Романов
Народный артист России Эрнст Романов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Театр им. А. Миронова/Telegram
Народный артист России Эрнст Романов
 
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