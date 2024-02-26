Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 26.02.2024 (обновлено: 22:23 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/rezolyutsiyu-1929654998.html
В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти
В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти - РИА Новости, 26.02.2024
В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти
Член палаты представителей США Кен Бак заявил о намерении внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T21:33
2024-02-26T22:23
в мире
сша
колорадо
египет
джо байден
конгресс сша
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412072_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_71866e91c71bd7cdcbec2d7b2750f67e.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Член палаты представителей США Кен Бак заявил о намерении внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции и отстранить от власти президента Джо Байдена, передает телеканал Fox News.Эта норма допускает начало такого процесса, если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции. В таком случае его обязанности переходят к его заместителю.По мнению конгрессмена, наиболее весомое основание для запуска этой процедуры —недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра. Несмотря на то что документ не содержит выводов о необходимости предъявить обвинения Байдену, последний охарактеризован в нем как "пожилой человек с плохой памятью". Как отметил Бак, представленная в докладе информация отражает то, чему многие американцы долгое время сами являются свидетелями, — неспособность президента США выполнять обязанности в качестве главы администрации. "Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку", — подчеркнул он.В последние недели проблемы с памятью Байдена стали проявляться особенно остро: он трижды рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их умерших предшественников. Новую волну негодования вызвал отчет Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении президентом секретных документов. Согласно докладу, во время общения с командой спецпрокурора Байден не смог точно обозначить сроки начала и конца работы на посту вице-президента, а также назвать дату смерти сына Бо.При этом сам глава Белого дома впоследствии выступил со специальным обращением, высказав возмущение такими оценками. Он заверил, что с его памятью "все хорошо". Тем не менее в конце выступления американский лидер вновь оговорился, перепутав Египет с Мексикой.
https://ria.ru/20240226/bayden-1929482548.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html
https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html
сша
колорадо
египет
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927412072_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_7ed0e5fc2f9fdf7540d1ed9ac8a082eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, колорадо, египет, джо байден, конгресс сша, мексика
В мире, США, Колорадо, Египет, Джо Байден, Конгресс США, Мексика
В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти

Конгрессмен Бак внесет резолюцию с призывом отстранить Байдена от власти

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден в Белом доме
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Член палаты представителей США Кен Бак заявил о намерении внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции и отстранить от власти президента Джо Байдена, передает телеканал Fox News.
Эта норма допускает начало такого процесса, если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции. В таком случае его обязанности переходят к его заместителю.
Президент США Джо Байден на официальном ужине после заседания Национальной ассоциации губернаторов в Белом доме. 25 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Байден оговорился во время речи о Путине и Си Цзиньпине
Вчера, 10:21
По мнению конгрессмена, наиболее весомое основание для запуска этой процедуры —недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра. Несмотря на то что документ не содержит выводов о необходимости предъявить обвинения Байдену, последний охарактеризован в нем как "пожилой человек с плохой памятью".
Как отметил Бак, представленная в докладе информация отражает то, чему многие американцы долгое время сами являются свидетелями, — неспособность президента США выполнять обязанности в качестве главы администрации.
"Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку", — подчеркнул он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Байден сделал удивительное заявление об Украине
18 февраля, 10:22
В последние недели проблемы с памятью Байдена стали проявляться особенно остро: он трижды рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их умерших предшественников.
Новую волну негодования вызвал отчет Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении президентом секретных документов. Согласно докладу, во время общения с командой спецпрокурора Байден не смог точно обозначить сроки начала и конца работы на посту вице-президента, а также назвать дату смерти сына Бо.
При этом сам глава Белого дома впоследствии выступил со специальным обращением, высказав возмущение такими оценками. Он заверил, что с его памятью "все хорошо". Тем не менее в конце выступления американский лидер вновь оговорился, перепутав Египет с Мексикой.
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Слово за Хантером. Второй срок Байдена теперь в чужих руках
24 февраля, 08:00
 
В миреСШАКолорадоЕгипетДжо БайденКонгресс СШАМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала