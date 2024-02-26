https://ria.ru/20240226/rezolyutsiyu-1929654998.html

В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти

В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти - РИА Новости, 26.02.2024

В конгрессе США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти

Член палаты представителей США Кен Бак заявил о намерении внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T21:33

2024-02-26T21:33

2024-02-26T22:23

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Член палаты представителей США Кен Бак заявил о намерении внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции и отстранить от власти президента Джо Байдена, передает телеканал Fox News.Эта норма допускает начало такого процесса, если большинство высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент приходят к выводу, что глава государства не способен выполнять свои функции. В таком случае его обязанности переходят к его заместителю.По мнению конгрессмена, наиболее весомое основание для запуска этой процедуры —недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра. Несмотря на то что документ не содержит выводов о необходимости предъявить обвинения Байдену, последний охарактеризован в нем как "пожилой человек с плохой памятью". Как отметил Бак, представленная в докладе информация отражает то, чему многие американцы долгое время сами являются свидетелями, — неспособность президента США выполнять обязанности в качестве главы администрации. "Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку", — подчеркнул он.В последние недели проблемы с памятью Байдена стали проявляться особенно остро: он трижды рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их умерших предшественников. Новую волну негодования вызвал отчет Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении президентом секретных документов. Согласно докладу, во время общения с командой спецпрокурора Байден не смог точно обозначить сроки начала и конца работы на посту вице-президента, а также назвать дату смерти сына Бо.При этом сам глава Белого дома впоследствии выступил со специальным обращением, высказав возмущение такими оценками. Он заверил, что с его памятью "все хорошо". Тем не менее в конце выступления американский лидер вновь оговорился, перепутав Египет с Мексикой.

https://ria.ru/20240226/bayden-1929482548.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html

https://ria.ru/20240224/ssha-1928985983.html

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в мире, сша, колорадо, египет, джо байден, конгресс сша, мексика