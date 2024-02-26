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Министр обороны Эстонии предложил забрать все у всех и отдать Украине

Министр обороны Эстонии предложил забрать все у всех и отдать Украине - РИА Новости, 26.02.2024

Министр обороны Эстонии предложил забрать все у всех и отдать Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать у всех всё возможное, чтобы отдать Киеву, приводит его слова газета Guardian. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:13

2024-02-26T15:13

2024-02-26T15:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать у всех всё возможное, чтобы отдать Киеву, приводит его слова газета Guardian."Основной-основной приоритет — принять решения относительно того, чтобы забрать всё, что можно, из запасов у всех, особенно боеприпасы, чтобы отправить Украине", — заявил министр.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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в мире, украина, сергей лавров, эстония, нато