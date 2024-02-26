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МЦР попросил зампреда ВС пересмотреть арест картин Рерихов - РИА Новости, 26.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:49 26.02.2024 (обновлено: 13:57 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/rerikhi-1929544285.html
МЦР попросил зампреда ВС пересмотреть арест картин Рерихов
МЦР попросил зампреда ВС пересмотреть арест картин Рерихов - РИА Новости, 26.02.2024
МЦР попросил зампреда ВС пересмотреть арест картин Рерихов
Общественная организация "Международный центр Рерихов" (МЦР) просит заместителя председателя Верховного суда (ВС) России Ирину Подносову пересмотреть отказ... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:49
2024-02-26T13:57
культура
россия
московский городской суд
международный центр рерихов (мцр)
агентство по страхованию вкладов
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Общественная организация "Международный центр Рерихов" (МЦР) просит заместителя председателя Верховного суда (ВС) России Ирину Подносову пересмотреть отказ судов отменить по новым обстоятельствам арест принадлежащих МЦР произведений искусства, в том числе картин Рерихов, наложенный в деле о банкротстве Мастер-банка, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Лицензию у Мастер-банка, входившего в первую сотню в РФ по активам, Центробанк отозвал в ноябре 2013 года, банкротом он был признан в январе 2014 года. Арбитражный суд Москвы в феврале 2022 года при рассмотрении вопроса о привлечении четырех экс-топов рухнувшего банка к субсидиарной ответственности наложил арест на объекты недвижимости бенефициара банка Бориса Булочника, денежные средства и около 500 произведений искусства. В перечень арестованного имущества попали картины, рисунки, эскизы Николая, Святослава и Юрия Рерихов, произведения других авторов, старинные и раритетные вещи, коллекция скульптур из бронзы, иконы, украшения и прочее. По словам адвоката Андрея Дроздова, представляющего в судах МЦР, арестованы оказались культурные ценности, переданные Центру Рерихов частными дарителями, включая Булочника, много лет назад и, в частности, более 300 картин, собственником которых является сам МЦР. Удовлетворяя заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества, арбитражные суды ссылались, в частности, на постановление Тверского райсуда Москвы об аресте этого же имущества в рамках уголовных дел против Булочника. Однако в декабре 2022 года Мосгорсуд постановление райсуда отменил, сняв арест со 193 предметов значительной культурной ценности. По словам Дроздова, Мосгорсуд пришел к выводу, что в действительности имущество принадлежит Центру Рерихов, а не Булочнику. На этом основании МЦР ввиду новых обстоятельств попросил снять арест с этого имущества и в деле о банкротстве Мастер-банка, но арбитражные суды трех инстанций, а также судья ВС РФ Галина Кирейкова ему отказали. Как заявил РИА Новости Дроздов, "сложилась абсурдная ситуация", когда акты арбитражных судов противоречат актам судов общей юрисдикции. "В настоящем деле имеет место очевидная судебная ошибка существенного и непреодолимого характера, и, следовательно, у заместителя председателя ВС РФ есть все основания не согласиться с определением судьи Кирейковой Г.Г. и передать кассационную жалобу МЦР с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", - считает адвокат.
https://ria.ru/20220301/bulochnik-1775871840.html
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россия, московский городской суд, международный центр рерихов (мцр), агентство по страхованию вкладов, москва, происшествия
Культура, Россия, Московский городской суд, Международный центр Рерихов (МЦР), Агентство по страхованию вкладов, Москва, Происшествия
МЦР попросил зампреда ВС пересмотреть арест картин Рерихов

"Международный центр Рерихов" просит ВС пересмотреть арест картин Рерихов

© Фото : Международный центр РериховМеждународный центр Рерихов
Международный центр Рерихов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Международный центр Рерихов
Международный центр Рерихов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Общественная организация "Международный центр Рерихов" (МЦР) просит заместителя председателя Верховного суда (ВС) России Ирину Подносову пересмотреть отказ судов отменить по новым обстоятельствам арест принадлежащих МЦР произведений искусства, в том числе картин Рерихов, наложенный в деле о банкротстве Мастер-банка, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Лицензию у Мастер-банка, входившего в первую сотню в РФ по активам, Центробанк отозвал в ноябре 2013 года, банкротом он был признан в январе 2014 года. Арбитражный суд Москвы в феврале 2022 года при рассмотрении вопроса о привлечении четырех экс-топов рухнувшего банка к субсидиарной ответственности наложил арест на объекты недвижимости бенефициара банка Бориса Булочника, денежные средства и около 500 произведений искусства.
Борис Булочник. Председатель правления Мастер-банка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Суд арестовал недвижимость и работы Рериха, принадлежащие Борису Булочнику
1 марта 2022, 16:44
В перечень арестованного имущества попали картины, рисунки, эскизы Николая, Святослава и Юрия Рерихов, произведения других авторов, старинные и раритетные вещи, коллекция скульптур из бронзы, иконы, украшения и прочее. По словам адвоката Андрея Дроздова, представляющего в судах МЦР, арестованы оказались культурные ценности, переданные Центру Рерихов частными дарителями, включая Булочника, много лет назад и, в частности, более 300 картин, собственником которых является сам МЦР.
Удовлетворяя заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества, арбитражные суды ссылались, в частности, на постановление Тверского райсуда Москвы об аресте этого же имущества в рамках уголовных дел против Булочника. Однако в декабре 2022 года Мосгорсуд постановление райсуда отменил, сняв арест со 193 предметов значительной культурной ценности.
По словам Дроздова, Мосгорсуд пришел к выводу, что в действительности имущество принадлежит Центру Рерихов, а не Булочнику. На этом основании МЦР ввиду новых обстоятельств попросил снять арест с этого имущества и в деле о банкротстве Мастер-банка, но арбитражные суды трех инстанций, а также судья ВС РФ Галина Кирейкова ему отказали.
Как заявил РИА Новости Дроздов, "сложилась абсурдная ситуация", когда акты арбитражных судов противоречат актам судов общей юрисдикции. "В настоящем деле имеет место очевидная судебная ошибка существенного и непреодолимого характера, и, следовательно, у заместителя председателя ВС РФ есть все основания не согласиться с определением судьи Кирейковой Г.Г. и передать кассационную жалобу МЦР с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции", - считает адвокат.
Нина Молева
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КультураРоссияМосковский городской судМеждународный центр Рерихов (МЦР)Агентство по страхованию вкладовМоскваПроисшествия
 
 
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