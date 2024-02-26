https://ria.ru/20240226/rebenok-1929487336.html

В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия

В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия - РИА Новости, 26.02.2024

В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия

Десятилетний мальчик погиб в Приморье от выстрела оставленного взрослыми без присмотра оружия, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:38

2024-02-26T10:38

2024-02-26T10:38

происшествия

дальнегорск

дальнегорский городской округ

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб в Приморье от выстрела оставленного взрослыми без присмотра оружия, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Как отметили в надзорном ведомстве, установлено, что днем в воскресенье мальчик 2013 года рождения находился вместе с отцом на территории охотугодия в лесном массиве Дальнегорского городского округа. Когда отец и его знакомый находились в лесном доме, они услышали звук выстрела."На улице взрослые обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельным ранением груди. Предварительно установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра. В результате происшествия мальчик умер в машине скорой помощи", — сообщили в краевой прокуратуре.В надзорном ведомстве отметили, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре Дальнегорска. Кроме того, прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований законодательства о порядке хранения и использования огнестрельного оружия.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в момент трагедии рядом с погибшим находился его 13-летний двоюродный брат. "Дети вместе играли на улице с оставленным взрослыми без присмотра охотничьим оружием — карабином "Сайга-МК". Пока рано делать выводы, кто из братьев нажал на спусковой крючок, расследование продолжается", — сказал источник.

https://ria.ru/20230516/pnevmatika-1872225747.html

дальнегорск

дальнегорский городской округ

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дальнегорск, дальнегорский городской округ, приморский край