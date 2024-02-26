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В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия - РИА Новости, 26.02.2024
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10:38 26.02.2024
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В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия
В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия - РИА Новости, 26.02.2024
В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия
Десятилетний мальчик погиб в Приморье от выстрела оставленного взрослыми без присмотра оружия, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T10:38
2024-02-26T10:38
происшествия
дальнегорск
дальнегорский городской округ
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб в Приморье от выстрела оставленного взрослыми без присмотра оружия, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.Как отметили в надзорном ведомстве, установлено, что днем в воскресенье мальчик 2013 года рождения находился вместе с отцом на территории охотугодия в лесном массиве Дальнегорского городского округа. Когда отец и его знакомый находились в лесном доме, они услышали звук выстрела."На улице взрослые обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельным ранением груди. Предварительно установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра. В результате происшествия мальчик умер в машине скорой помощи", — сообщили в краевой прокуратуре.В надзорном ведомстве отметили, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре Дальнегорска. Кроме того, прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований законодательства о порядке хранения и использования огнестрельного оружия.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в момент трагедии рядом с погибшим находился его 13-летний двоюродный брат. "Дети вместе играли на улице с оставленным взрослыми без присмотра охотничьим оружием — карабином "Сайга-МК". Пока рано делать выводы, кто из братьев нажал на спусковой крючок, расследование продолжается", — сказал источник.
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дальнегорск
дальнегорский городской округ
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происшествия, дальнегорск, дальнегорский городской округ, приморский край
Происшествия, Дальнегорск, Дальнегорский городской округ, Приморский край
В Приморье ребенок погиб из-за оставленного без присмотра оружия

Десятилетний мальчик погиб в Приморье из-за оставленного без присмотра карабина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб в Приморье от выстрела оставленного взрослыми без присмотра оружия, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
Как отметили в надзорном ведомстве, установлено, что днем в воскресенье мальчик 2013 года рождения находился вместе с отцом на территории охотугодия в лесном массиве Дальнегорского городского округа. Когда отец и его знакомый находились в лесном доме, они услышали звук выстрела.
«
"На улице взрослые обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельным ранением груди. Предварительно установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра. В результате происшествия мальчик умер в машине скорой помощи", — сообщили в краевой прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре Дальнегорска. Кроме того, прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований законодательства о порядке хранения и использования огнестрельного оружия.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в момент трагедии рядом с погибшим находился его 13-летний двоюродный брат. "Дети вместе играли на улице с оставленным взрослыми без присмотра охотничьим оружием — карабином "Сайга-МК". Пока рано делать выводы, кто из братьев нажал на спусковой крючок, расследование продолжается", — сказал источник.
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ПроисшествияДальнегорскДальнегорский городской округПриморский край
 
 
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