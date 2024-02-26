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В ГД предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин - РИА Новости, 26.02.2024
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07:16 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/reabilitatsiya-1929459364.html
В ГД предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин
В ГД предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин - РИА Новости, 26.02.2024
В ГД предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением включить в систему медицинских... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T07:16
2024-02-26T07:16
общество
россия
яна лантратова
михаил мурашко
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением включить в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программу по послеродовой реабилитации женщин, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность разработки и включения в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС программ по послеродовой реабилитации женщин, а также представить позицию Министерства здравоохранения РФ по данному вопросу", - следует из документа. Депутат отметила, что по данным Росстата, в 2022 году произошло увеличение числа россиянок (71,6%), желающих иметь только одного или двух детей (вместо 65,3% в 2017 году), при этом доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась на 6% - с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3%, кроме того, увеличилась доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4% до 2,4%, указала Лантратова. "В этой связи приоритетной государственной задачей продолжает являться создание условий для комфортного и безопасного протекания беременности и материнства для женщин России. В частности, одним из факторов, влияющих на решение женщины о рождении ребенка, является доступность программ восстановления после родов", - написала депутат в обращении. По ее словам, сейчас частные клиники в РФ предоставляют широкий перечень услуг по программам восстановления после родов, которые включают в себя индивидуальные консультации врачей-специалистов для родивших женщин, занятия лечебной гимнастикой и лечебные тренировки, гидрокинезотерапию, лечебный массаж, индивидуальные рекомендации по питанию, а также эстетические процедуры. Однако, стоимость подобных программ может достигать 150 тысяч рублей, оплату которых может позволить себе далеко не каждая семья, в то же время негативный опыт протекания послеродового периода может спровоцировать нежелание матери сталкиваться с беременностью повторно, что, в свою очередь, будет отрицательно влиять на демографическую ситуацию в стране, подчеркнула Лантратова. "Для решения… проблемы предлагается разработка комплексной программы послеродовой реабилитации женщин… В предложенную программу послеродовой реабилитации могут быть включены консультации профильных медицинских специалистов, курсы лечебной гимнастики и лечебного массажа, психологическая поддержка", - предложила депутат.
https://ria.ru/20240205/samolet-1925483815.html
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общество, россия, яна лантратова, михаил мурашко, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Яна Лантратова, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В ГД предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин

Депутат Лантратова предложила включить в ОМС послеродовую реабилитацию женщин

© Фото : Unsplash / Hollie SantosЖенщина с младенцем на руках
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Unsplash / Hollie Santos
Женщина с младенцем на руках. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением включить в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программу по послеродовой реабилитации женщин, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть возможность разработки и включения в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС программ по послеродовой реабилитации женщин, а также представить позицию Министерства здравоохранения РФ по данному вопросу", - следует из документа.
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Депутат отметила, что по данным Росстата, в 2022 году произошло увеличение числа россиянок (71,6%), желающих иметь только одного или двух детей (вместо 65,3% в 2017 году), при этом доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась на 6% - с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3%, кроме того, увеличилась доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4% до 2,4%, указала Лантратова.
"В этой связи приоритетной государственной задачей продолжает являться создание условий для комфортного и безопасного протекания беременности и материнства для женщин России. В частности, одним из факторов, влияющих на решение женщины о рождении ребенка, является доступность программ восстановления после родов", - написала депутат в обращении.
По ее словам, сейчас частные клиники в РФ предоставляют широкий перечень услуг по программам восстановления после родов, которые включают в себя индивидуальные консультации врачей-специалистов для родивших женщин, занятия лечебной гимнастикой и лечебные тренировки, гидрокинезотерапию, лечебный массаж, индивидуальные рекомендации по питанию, а также эстетические процедуры. Однако, стоимость подобных программ может достигать 150 тысяч рублей, оплату которых может позволить себе далеко не каждая семья, в то же время негативный опыт протекания послеродового периода может спровоцировать нежелание матери сталкиваться с беременностью повторно, что, в свою очередь, будет отрицательно влиять на демографическую ситуацию в стране, подчеркнула Лантратова.
"Для решения… проблемы предлагается разработка комплексной программы послеродовой реабилитации женщин… В предложенную программу послеродовой реабилитации могут быть включены консультации профильных медицинских специалистов, курсы лечебной гимнастики и лечебного массажа, психологическая поддержка", - предложила депутат.
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ОбществоРоссияЯна ЛантратоваМихаил МурашкоГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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