https://ria.ru/20240226/razgovor-1929521968.html

В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 26.02.2024

В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, российский лидер тепло поздравил главу Турции с 70-летием,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:34

2024-02-26T12:34

2024-02-26T14:55

политика

россия

турция

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, российский лидер тепло поздравил главу Турции с 70-летием, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, отметив его высокий авторитет в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене", - говорится в сообщении.Путин также подчеркнул "существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений"."Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавляется в сообщении.Кроме того, Эрдогану была направлена поздравительная телеграмма."Вы пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития Турции и защиты её интересов на мировой арене. Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в укрепление дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что стороны продолжат конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня."От души желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - заключил российский президент.

https://ria.ru/20240226/erdogan-1928931967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, турция