Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 26.02.2024 (обновлено: 14:55 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/razgovor-1929521968.html
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 26.02.2024
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, российский лидер тепло поздравил главу Турции с 70-летием,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:34
2024-02-26T14:55
политика
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917248700_0:86:3344:1966_1920x0_80_0_0_4f135bfc9b23854e5cffa6942fbb8381.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, российский лидер тепло поздравил главу Турции с 70-летием, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, отметив его высокий авторитет в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене", - говорится в сообщении.Путин также подчеркнул "существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений"."Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавляется в сообщении.Кроме того, Эрдогану была направлена поздравительная телеграмма."Вы пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития Турции и защиты её интересов на мировой арене. Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в укрепление дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что стороны продолжат конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня."От души желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - заключил российский президент.
https://ria.ru/20240226/erdogan-1928931967.html
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917248700_520:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_ee462993e89906c8bab038b28771c1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, турция
Политика, Россия, Турция
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Путин поздравил Эрдогана с 70-летием и отметил вклад в развитие отношений с РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, российский лидер тепло поздравил главу Турции с 70-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, отметив его высокий авторитет в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене", - говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Биография Реджепа Тайипа Эрдогана
Вчера, 01:10
Путин также подчеркнул "существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений".
"Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавляется в сообщении.
Кроме того, Эрдогану была направлена поздравительная телеграмма.
"Вы пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития Турции и защиты её интересов на мировой арене. Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в укрепление дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что стороны продолжат конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.
"От души желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - заключил российский президент.
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
"Такого давно не было". Почему Запад не может справиться с Эрдоганом
Вчера, 08:00
 
ПолитикаРоссияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала