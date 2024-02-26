https://ria.ru/20240226/razgovor-1929521968.html
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана - РИА Новости, 26.02.2024
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, российский лидер тепло поздравил главу Турции с 70-летием,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:34
2024-02-26T12:34
2024-02-26T14:55
политика
россия
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917248700_0:86:3344:1966_1920x0_80_0_0_4f135bfc9b23854e5cffa6942fbb8381.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, российский лидер тепло поздравил главу Турции с 70-летием, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, отметив его высокий авторитет в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене", - говорится в сообщении.Путин также подчеркнул "существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений"."Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавляется в сообщении.Кроме того, Эрдогану была направлена поздравительная телеграмма."Вы пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития Турции и защиты её интересов на мировой арене. Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в укрепление дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что стороны продолжат конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня."От души желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - заключил российский президент.
https://ria.ru/20240226/erdogan-1928931967.html
https://ria.ru/20240226/erdogan-1929057050.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917248700_520:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_ee462993e89906c8bab038b28771c1b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, турция
В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
Путин поздравил Эрдогана с 70-летием и отметил вклад в развитие отношений с РФ
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, российский лидер тепло поздравил главу Турции с 70-летием, сообщает пресс-служба
Кремля.
"В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, отметив его высокий авторитет в своей стране и за рубежом, многолетнюю государственную деятельность на благо турецкого народа и, в частности, укрепившиеся позиции Турции на международной арене", - говорится в сообщении.
Биография Реджепа Тайипа Эрдогана
Путин также подчеркнул "существенный личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие дружественных российско-турецких отношений".
"Подтвержден обоюдный настрой на их дальнейшее всестороннее укрепление. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавляется в сообщении.
Кроме того, Эрдогану была направлена поздравительная телеграмма
.
"Вы пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для социально-экономического развития Турции и защиты её интересов на мировой арене. Трудно переоценить Ваш многолетний личный вклад в укрепление дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что стороны продолжат конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.
"От души желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", - заключил российский президент.
"Такого давно не было". Почему Запад не может справиться с Эрдоганом