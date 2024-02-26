https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929571838.html

Посол оценил выводы датского расследования по "Северным потокам"

Посол оценил выводы датского расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024

Посол оценил выводы датского расследования по "Северным потокам"

Утверждения датской стороны о всеохватывающем расследовании ЧП на "Северных потоках" не подкреплены фактами, доверия к выводам и итогам датского расследования... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:15

2024-02-26T15:15

2024-02-26T15:15

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Утверждения датской стороны о всеохватывающем расследовании ЧП на "Северных потоках" не подкреплены фактами, доверия к выводам и итогам датского расследования нет, заявил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Утверждения датской стороны о том, что расследование было комплексным и всеохватывающим, являются голословными и не подкреплены фактами. Нет никакого доверия к выводам и итогам датского расследования. Датские власти не только отказались от взаимодействия с Россией по этому уголовному делу, но и противодействовали запуску независимого международного расследования под эгидой ООН", - сказал он. Ранее в понедельник полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.

https://ria.ru/20240226/daniya-1929534343.html

https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929522642.html

https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929536421.html

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