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Российский посол раскритиковал датское расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024
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15:11 26.02.2024 (обновлено: 15:43 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929570750.html
Российский посол раскритиковал датское расследование по "Северным потокам"
Российский посол раскритиковал датское расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024
Российский посол раскритиковал датское расследование по "Северным потокам"
Датское расследование "Северных потоков" не могло быть объективным и беспристрастным, учитывая изначальное негативное отношение властей к проекту "Северный... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:11
2024-02-26T15:43
в мире
дания
россия
германия
владимир барбин
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Датское расследование "Северных потоков" не могло быть объективным и беспристрастным, учитывая изначальное негативное отношение властей к проекту "Северный поток 2", заявил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Датское национальное расследование не могло быть объективным и беспристрастным, учитывая изначальное негативное отношение официальных властей к проекту "Северный поток 2", а также их стремление к тому, чтобы в сфере безопасности между Данией и США не было преград даже в бумажный лист", - сказал он. Ранее в понедельник полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.Завершение Данией расследования ЧП на "Северных потоках" расходится со словами о важности безопасности критической инфраструктуры, заявил Барбин."Готовность свернуть расследование идет вразрез с громогласными заявлениями Дании о необходимости обеспечивать безопасность критической инфраструктуры", - сказал он.Ранее в понедельник полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
https://ria.ru/20240226/germaniya-1929574517.html
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в мире, дания, россия, германия, владимир барбин, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Дания, Россия, Германия, Владимир Барбин, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Российский посол раскритиковал датское расследование по "Северным потокам"

Посол РФ: датское расследование по "Северным потокам" не могло быть объективным

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Датское расследование "Северных потоков" не могло быть объективным и беспристрастным, учитывая изначальное негативное отношение властей к проекту "Северный поток 2", заявил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Датское национальное расследование не могло быть объективным и беспристрастным, учитывая изначальное негативное отношение официальных властей к проекту "Северный поток 2", а также их стремление к тому, чтобы в сфере безопасности между Данией и США не было преград даже в бумажный лист", - сказал он.
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Ранее в понедельник полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
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Завершение Данией расследования ЧП на "Северных потоках" расходится со словами о важности безопасности критической инфраструктуры, заявил Барбин.
"Готовность свернуть расследование идет вразрез с громогласными заявлениями Дании о необходимости обеспечивать безопасность критической инфраструктуры", - сказал он.
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Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
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