https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929565011.html

Посол прокомментировал завершение Данией следствия по "Северным потокам"

Посол прокомментировал завершение Данией следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024

Посол прокомментировал завершение Данией следствия по "Северным потокам"

Решение Дании об окончании расследования по "Северным потокам" было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T14:52

2024-02-26T14:52

2024-02-26T16:02

северный поток

дания

россия

в мире

германия

генеральная прокуратура рф

северный поток — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Решение Дании об окончании расследования по "Северным потокам" было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности, заявил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин."Решение об окончании расследования было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности", — сказал он.Ранее в понедельник полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.

https://ria.ru/20240226/daniya-1929534343.html

https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929536421.html

https://ria.ru/20240218/gaz-1928091981.html

дания

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный поток, дания, россия, в мире, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2