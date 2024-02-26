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Посол прокомментировал завершение Данией следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024
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14:52 26.02.2024 (обновлено: 16:02 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929565011.html
Посол прокомментировал завершение Данией следствия по "Северным потокам"
Посол прокомментировал завершение Данией следствия по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024
Посол прокомментировал завершение Данией следствия по "Северным потокам"
Решение Дании об окончании расследования по "Северным потокам" было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:52
2024-02-26T16:02
северный поток
дания
россия
в мире
германия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Решение Дании об окончании расследования по "Северным потокам" было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности, заявил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин."Решение об окончании расследования было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности", — сказал он.Ранее в понедельник полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия".Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
https://ria.ru/20240226/daniya-1929534343.html
https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929536421.html
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северный поток, дания, россия, в мире, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2
Северный поток, Дания, Россия, В мире, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2
Посол прокомментировал завершение Данией следствия по "Северным потокам"

Посол РФ назвал решение Дании окончить следствие по "Северным потокам" ожидаемым

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Решение Дании об окончании расследования по "Северным потокам" было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности, заявил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Решение об окончании расследования было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности", — сказал он.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Кремль прокомментировал отказ Дании расследовать ЧП на "Северных потоках"
Вчера, 13:26
Ранее в понедельник полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках". Как отмечается в заявлении полиции, в Дании не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Песков объяснил, почему Дания закончила расследование по "Северным потокам"
Вчера, 13:31
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Эксперт оценил последствия отказа от российского газа для Европы
18 февраля, 16:03
 
Северный потокДанияРоссияВ миреГерманияГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2
 
 
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