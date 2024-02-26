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Песков объяснил, почему Дания закончила расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024
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13:31 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929536421.html
Песков объяснил, почему Дания закончила расследование по "Северным потокам"
Песков объяснил, почему Дания закончила расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024
Песков объяснил, почему Дания закончила расследование по "Северным потокам"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение Данией расследования взрывов на трубопроводах "Северные потоки", заявил, что стало... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:31
2024-02-26T13:31
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение Данией расследования взрывов на трубопроводах "Северные потоки", заявил, что стало очевидным то, что в ходе расследования "стали выходить на своих ближайших союзников". Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте правоохранительных органов страны. "Учитывая все, разные информационные сливы, целый набор фактов, который стал известен в ходе вот этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно, и очевидно, что просто в ходе вот этого расследования стали, что называется, выходить на своих ближайших союзников", - сказал Песков журналистам. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html
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в мире, дания, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, россия
В мире, Дания, Дмитрий Песков, Северный поток, Северный поток — 2, Россия
Песков объяснил, почему Дания закончила расследование по "Северным потокам"

Песков: Дания в расследовании по "Северным потокам" стала выходить на союзников

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение Данией расследования взрывов на трубопроводах "Северные потоки", заявил, что стало очевидным то, что в ходе расследования "стали выходить на своих ближайших союзников".
Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте правоохранительных органов страны.
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"Учитывая все, разные информационные сливы, целый набор фактов, который стал известен в ходе вот этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно, и очевидно, что просто в ходе вот этого расследования стали, что называется, выходить на своих ближайших союзников", - сказал Песков журналистам.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
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