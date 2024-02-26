https://ria.ru/20240226/rassledovanie-1929536421.html

Песков объяснил, почему Дания закончила расследование по "Северным потокам"

Песков объяснил, почему Дания закончила расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.02.2024

Песков объяснил, почему Дания закончила расследование по "Северным потокам"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение Данией расследования взрывов на трубопроводах "Северные потоки", заявил, что стало... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:31

2024-02-26T13:31

2024-02-26T13:31

в мире

дания

дмитрий песков

северный поток

северный поток — 2

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прекращение Данией расследования взрывов на трубопроводах "Северные потоки", заявил, что стало очевидным то, что в ходе расследования "стали выходить на своих ближайших союзников". Полиция Дании прекратила расследование ЧП на "Северных потоках", говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте правоохранительных органов страны. "Учитывая все, разные информационные сливы, целый набор фактов, который стал известен в ходе вот этого расследования, очевидно, что все достаточно понятно, и очевидно, что просто в ходе вот этого расследования стали, что называется, выходить на своих ближайших союзников", - сказал Песков журналистам. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В начале февраля прокурор Швеции Матс Юнгквист также заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах, так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

дания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, россия