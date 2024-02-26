Новозеландский медик заявила о тяжелейшей ситуации с ранеными в ВСУ
Медик из Новой Зеландии заявила, что иногда молится о смерти раненых в ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Военный медик из Новой Зеландии, которая служит по контракту в украинской армии, на условиях анонимности рассказала радиостанции RNZ, что ситуация с ранеными солдатами ВС Украины на фронте настолько тяжелая, что в некоторых случаях она вынуждена молиться о смерти тяжелораненых, поскольку не может облегчить их страдания.
Ранее попавшие в плен к силам РФ украинские военные неоднократно жаловались на нехватку медикаментов и отсутствие эвакуации раненых на Украине. В частности, медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис рассказывал, что у них не было техники для эвакуации убитых и раненых. Другой пленный рассказывал об отсутствии в своем подразделении даже индивидуальных аптечек. Военный ВСУ Дмитрий Дядчук рассказал, что, когда его взяли в плен в Авдеевке, к нему подошел медик и обработал огнестрельное ранение. В Минобороны РФ отмечают, что всем пленным в случае необходимости оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По словам медика, у ВСУ заканчиваются ресурсы и люди. Ее коллегам приходится иметь дело с серьезными травмами и ампутациями.
Медик также пожаловалась на то, что стало сложнее вывозить раненых украинских солдат с линии фронта. "Иногда есть люди, которых мы даже не можем вывезти, в течение двух или четырех дней... (они) медленно умирают... Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать", - добавила она.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых. Об этом рассказывал и находившийся в этом городе украинский военный Виктор Беляк. По его словам, при отходе с позиций им приказали оставить раненных, а дорога в город усеяна телами украинских солдат.