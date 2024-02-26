https://ria.ru/20240226/ranenye-1929572671.html

Новозеландский медик заявила о тяжелейшей ситуации с ранеными в ВСУ

Новозеландский медик заявила о тяжелейшей ситуации с ранеными в ВСУ - РИА Новости, 26.02.2024

Новозеландский медик заявила о тяжелейшей ситуации с ранеными в ВСУ

Военный медик из Новой Зеландии, которая служит по контракту в украинской армии, на условиях анонимности рассказала радиостанции RNZ, что ситуация с ранеными... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:17

2024-02-26T15:17

2024-02-26T15:58

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Военный медик из Новой Зеландии, которая служит по контракту в украинской армии, на условиях анонимности рассказала радиостанции RNZ, что ситуация с ранеными солдатами ВС Украины на фронте настолько тяжелая, что в некоторых случаях она вынуждена молиться о смерти тяжелораненых, поскольку не может облегчить их страдания. Ранее попавшие в плен к силам РФ украинские военные неоднократно жаловались на нехватку медикаментов и отсутствие эвакуации раненых на Украине. В частности, медик 65-й бригады третьего батальона ВСУ Владимир Дейнис рассказывал, что у них не было техники для эвакуации убитых и раненых. Другой пленный рассказывал об отсутствии в своем подразделении даже индивидуальных аптечек. Военный ВСУ Дмитрий Дядчук рассказал, что, когда его взяли в плен в Авдеевке, к нему подошел медик и обработал огнестрельное ранение. В Минобороны РФ отмечают, что всем пленным в случае необходимости оказывается квалифицированная медицинская помощь. По словам медика, у ВСУ заканчиваются ресурсы и люди. Ее коллегам приходится иметь дело с серьезными травмами и ампутациями. Медик также пожаловалась на то, что стало сложнее вывозить раненых украинских солдат с линии фронта. "Иногда есть люди, которых мы даже не можем вывезти, в течение двух или четырех дней... (они) медленно умирают... Я просто молюсь о том, чтобы они умерли, потому что мы не можем ничего поделать", - добавила она. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что украинские войска при отходе из Авдеевки бросали раненых. Об этом рассказывал и находившийся в этом городе украинский военный Виктор Беляк. По его словам, при отходе с позиций им приказали оставить раненных, а дорога в город усеяна телами украинских солдат.

https://ria.ru/20240224/likvidatsiya-1929266531.html

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929119555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, новая зеландия, ситуация в днр и лнр