Рейтинг@Mail.ru
На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б" - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:53 26.02.2024 (обновлено: 09:35 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/raketa-1929457870.html
На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б"
На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б" - РИА Новости, 26.02.2024
На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б"
Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками установлена на... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T06:53
2024-02-26T09:35
наука
космос - риа наука
роскосмос
наука
россия
восточный (космодром)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929471695_0:194:3193:1990_1920x0_80_0_0_8b0f0b7527782204dfc2e62ae3be6767.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками установлена на космодроме Восточный в Якутии, сообщается на официальном сайте "Роскосмоса". Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что ракета "Союз-2.1б" запустит на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" и малые аппараты в качестве попутной нагрузки с космодрома Восточный 29 февраля 2024 года в 08.43 по московскому времени. "Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240226/sputnik-1929452637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929471695_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_8f283aec008da5011f0bed8fd6cf74c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, роскосмос, наука, россия, восточный (космодром)
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Наука, Россия, Восточный (космодром)
На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б"

На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М"

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкТранспортировка ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный. 26 февраля 2024
Транспортировка ракеты Союз-2.1б с гидрометеорологическим космическим аппаратом Метеор-М и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Транспортировка ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный. 26 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками установлена на космодроме Восточный в Якутии, сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что ракета "Союз-2.1б" запустит на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" и малые аппараты в качестве попутной нагрузки с космодрома Восточный 29 февраля 2024 года в 08.43 по московскому времени.
Ракета космического назначения Союз-2.1а с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Центр Хруничева вместе с ОмГТУ разрабатывают спутник ДЗЗ
Вчера, 04:02
"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосНаукаРоссияВосточный (космодром)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала