На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б"
На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б" с аппаратом "Метеор-М"
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкТранспортировка ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный. 26 февраля 2024
Транспортировка ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный. 26 февраля 2024
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками установлена на космодроме Восточный в Якутии, сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что ракета "Союз-2.1б" запустит на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" и малые аппараты в качестве попутной нагрузки с космодрома Восточный 29 февраля 2024 года в 08.43 по московскому времени.
"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении.