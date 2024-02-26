https://ria.ru/20240226/raketa-1929457870.html

На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б"

На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б" - РИА Новости, 26.02.2024

На космодроме Восточный установили ракету "Союз-2.1б"

Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками установлена на... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T06:53

2024-02-26T06:53

2024-02-26T09:35

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками установлена на космодроме Восточный в Якутии, сообщается на официальном сайте "Роскосмоса". Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что ракета "Союз-2.1б" запустит на орбиту гидрометеорологический спутник "Метеор-М" и малые аппараты в качестве попутной нагрузки с космодрома Восточный 29 февраля 2024 года в 08.43 по московскому времени. "Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками была транспортирована на стартовый комплекс площадки 1С космодрома Восточный. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240226/sputnik-1929452637.html

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