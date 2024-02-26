https://ria.ru/20240226/rabota-1929055296.html

Ефимов: в ЮЗАО создадут более 12 тысяч рабочих мест по городской программе

Ефимов: в ЮЗАО создадут более 12 тысяч рабочих мест по городской программе - РИА Новости, 26.02.2024

Ефимов: в ЮЗАО создадут более 12 тысяч рабочих мест по городской программе

На территории трех районов юго-запада Москвы инвесторами будут возведены школы, детсады, промышленный и офисные комплексы в рамках городской программы... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T10:05

2024-02-26T10:05

2024-02-26T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. На территории трех районов юго-запада Москвы инвесторами будут возведены школы, детсады, промышленный и офисные комплексы в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Так, в Академическом и Обручевском районах появятся офисные комплексы, в Южном Бутове – 3 детсада и 1 школа."Многофункциональный офисный комплекс на улице Академика Семенихина рядом со станцией Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" будет введен в эксплуатацию в 2026 году и станет центром деловой активности района. Площадь объекта превысит 38 тысяч квадратных метров. Там расположатся офисы, предприятия общественного питания, торговая инфраструктура и спортивный центр", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что благодаря реализация проекта появится свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест.Отмечается, что на территории Обручевского района уже ведется строительство офисно-деловых центров на улицах Обручева и Академика Челомея. Планируется, что там создадут около 3 тысяч новых рабочих мест.Кроме того, инвестором будет возведено 2 новых офисных здания на улице Вавилова. Они станут частью крупного бизнес-центра. Там смогут работать более 5,7 тыс. человек. Рекреационную зону планируют благоустроить, также появятся зоны для работы на открытом воздухе, торгово-досуговые объекты и спортивная студия. Инфраструктура делового пространства станет доступна не только работникам офисного комплекса, но и жителям района.А на территории Южного Бутова инвестором будет реализован проект по созданию промтехнопарка.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что легкие производства будут размещены на территории промышленного парка. Резидентами которого могут стать предприятия по выпуску стройматериалов, мебели, промоборудования, продукции из прессованного картона и прочих изделий. Найти работу там смогут порядка 1,8 тыс. граждан.Также инвестором планируется построить в районе Южное Бутово 3 детсада и школу на 600 мест. Там смогут найти работу порядка 240 человек.На сегодняшний день в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда Москва заключила с инвесторами свыше 70 соглашений на возведение более 3,4 млн кв. м социально и экономически важной недвижимости. Среди них – промпредприятия, логистические комплексы, деловые, торговые, образовательные, культурные, спортивные и прочие объекты. В результате на территории мегаполиса появится свыше 150 тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций превысит 1 трлн руб.Поучаствовать в программе стимулирования создания мест приложения труда могут не только девелоперы, планирующие реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в столице. При этом участки земли под застройку жилья и МПТ могут находиться в различных районах города. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на столичном Инвестпортале.Ранее Ефимов сообщал, что 3 офисных центра планируется построить на территории Новой Москвы и Западного округа города по программе стимулирования создания мест приложения труда.

https://ria.ru/20240222/investproekty-1928833914.html

https://ria.ru/20240222/rabota-1928832921.html

https://ria.ru/20240221/svao-1928546577.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва