https://ria.ru/20240226/qiwi-1929658948.html

Группа Qiwi рассказала о последствиях отзыва лицензии у КИВИ банка

Группа Qiwi рассказала о последствиях отзыва лицензии у КИВИ банка - РИА Новости, 26.02.2024

Группа Qiwi рассказала о последствиях отзыва лицензии у КИВИ банка

В группе Qiwi plc выразили сомнение, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у КИВИ Банка,... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:07

2024-02-26T22:07

2024-02-26T23:07

экономика

московская биржа

россия

центральный банк рф (цб рф)

отзыв лицензии у киви банка

nasdaq

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928780555_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_17e4b9ca74e3006e7b4a535cbf37bcd0.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В группе Qiwi plc выразили сомнение, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у КИВИ Банка, сообщается в пресс-релизе компании."Договор купли-продажи между Qiwi plc и покупателем предусматривает, что никакие изменения в оценке проданных активов не повлияют на цену сделки <...> В настоящее время не может быть уверенности в том, сможет ли покупатель выполнить обязательства по договору в соответствии с оговоренными сроками", — говорится в заявлении.В группе также напомнили о намерении использовать доходы от сделки для финансирования обратного выкупа, а невыполнение платежа со стороны покупателя негативно повлияет на способность компании сделать это.Таким образом, при неисполнении обязательств по платежам группе придется сократить buyback или отложить его до разрешения ситуации с взыскиваемой дебиторской задолженностью по сделке.В пресс-релизе также указывается, что у КИВИ Банка не было признаков банкротства, а оставшийся после ликвидации капитал, который на конец 2023 года составлял 25 миллиардов рублей, необходимо передать российскому юридическому лицу АО "Киви". "Нет никакой определенности, как события будут развиваться дальше, сколько времени займет ликвидация и будут ли какие-либо средства доступны АО "Киви", — резюмировали в компании.В конце января группа Qiwi продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел КИВИ Банк) гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 миллиарда рублей. Взаиморасчеты по ней предполагали рассрочку и оплату в течение следующих четырех лет: 11,875 миллиарда рублей должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки, а остальные 11,875 миллиарда — четырьмя равными долями, начиная с четвертого квартала этого года. Помимо этого, сообщалось, что после завершения сделки по продаже активов Qiwi plc планирует осуществить обратный выкуп своих Американских Депозитарных Акций (АДА) с NASDAQ и Московской биржи. Размер выкупа ограничен десятью процентами от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6 271 297 акций, представленных АДА). На минувшей неделе ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, финорганизация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физических лиц без их ведома и проводила по ним операции.Центробанк направил в силовые структуры сведения об операциях КИВИ Банка, имеющих признаки уголовных преступлений. Компания Qiwi запретила вывод средств с кошельков в своей системе.

https://ria.ru/20240226/kivibank-1929562754.html

https://ria.ru/20240221/bank-1928763997.html

https://ria.ru/20240221/kivi_bank-1928702640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, россия, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка, nasdaq