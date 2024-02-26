https://ria.ru/20240226/pvo-1929659536.html

ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области

ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области - РИА Новости, 26.02.2024

ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области

Система ПВО сбила шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе Белгородской области на подлете к городу, предварительно, пострадавших и разрушений... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T22:13

2024-02-26T22:13

2024-02-26T22:13

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе Белгородской области на подлете к городу, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, вячеслав гладков