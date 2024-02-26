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ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области
ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области - РИА Новости, 26.02.2024
ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области
Система ПВО сбила шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе Белгородской области на подлете к городу, предварительно, пострадавших и разрушений... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T22:13
2024-02-26T22:13
2024-02-26T22:13
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила шесть воздушных целей в Грайворонском городском округе Белгородской области на подлете к городу, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 6 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области
Гладков: ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области