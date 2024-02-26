https://ria.ru/20240226/putin-1929620423.html
Путин подписал закон о денонсации соглашения о госстраховании в ОВД СНГ
Путин подписал закон о денонсации соглашения о госстраховании в ОВД СНГ - РИА Новости, 26.02.2024
Путин подписал закон о денонсации соглашения о госстраховании в ОВД СНГ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который денонсирует соглашение о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T18:23
2024-02-26T18:23
2024-02-26T18:23
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который денонсирует соглашение о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел стран СНГ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение было подписано в городе Ашхабаде 24 декабря 1993 года и вступило в силу для РФ 9 июля 1999 года. Документом определялся порядок сотрудничества сторон в области социального обеспечения лиц, уволенных из органов внутренних дел, и их семей. Соглашение основывалось на Соглашении о гарантиях прав граждан государств СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, которое прекратило свое действие 1 января 2023 года, поскольку в нем был заложен территориальный принцип назначения пенсий, при котором расходы по пенсионному обеспечению и обязательному госстрахованию граждан осуществляются государствами за счёт их бюджетов без взаимных расчётов. Кроме того, причиной утраты Соглашением своей актуальности является переход государств СНГ от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов (социальных взносов) на обязательное пенсионное страхование. После денонсации Россией соглашения для граждан РФ, переехавших на постоянное жительство в другие страны СНГ, выплата им пенсий будет осуществляться в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории РФ, утвержденным правительством России.
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россия, ашхабад, владимир путин, снг, общество
Россия, Ашхабад, Владимир Путин, СНГ, Общество
Путин подписал закон о денонсации соглашения о госстраховании в ОВД СНГ
Путин подписал закон о денонсации договора о госстраховании сотрудников ОВД СНГ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который денонсирует соглашение о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел стран СНГ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано в городе Ашхабаде
24 декабря 1993 года и вступило в силу для РФ 9 июля 1999 года.
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Документом определялся порядок сотрудничества сторон в области социального обеспечения лиц, уволенных из органов внутренних дел, и их семей.
Соглашение основывалось на Соглашении о гарантиях прав граждан государств СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, которое прекратило свое действие 1 января 2023 года, поскольку в нем был заложен территориальный принцип назначения пенсий, при котором расходы по пенсионному обеспечению и обязательному госстрахованию граждан осуществляются государствами за счёт их бюджетов без взаимных расчётов.
Кроме того, причиной утраты Соглашением своей актуальности является переход государств СНГ от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов (социальных взносов) на обязательное пенсионное страхование.
После денонсации Россией соглашения для граждан РФ, переехавших на постоянное жительство в другие страны СНГ, выплата им пенсий будет осуществляться в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории РФ, утвержденным правительством России.
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