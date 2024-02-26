Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию - РИА Новости, 26.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/putin-1929604135.html
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию - РИА Новости, 26.02.2024
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается служить судебными приставами бывшим фигурантам частных уголовных дел, прекращенным в связи с РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:09
2024-02-26T17:09
россия
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается служить судебными приставами бывшим фигурантам частных уголовных дел, прекращенным в связи с деятельным раскаянием. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде, согласно законодательству, действовал запрет на службу в органах принудительного исполнения для фигурантов частных уголовных дел (например, умышленное причинение легкого вреда здоровья, нанесение побоев и клевета), которые были прекращены в связи с деятельным раскаянием. При этом предусматривалась возможность работать в ФССП тем, уголовное преследование которых по делам частного обвинения прекращено в связи с примирением сторон. Изменения исключают указанную правовую коллизию и уравнивают права. Теперь приставами могут работать те люди, против которых было прекращено преследование из-за деятельного раскаяния по уголовным делам частного обвинения. Согласно закону, контракт с таким сотрудником не подлежит расторжению, а сотрудник не может быть уволен по данному основанию. Гражданин может быть принят на службу в качестве пристава, если уголовное преследование по таким делам было прекращено не менее чем за три года до дня поступления на службу.
https://ria.ru/20240219/vzyatka-1928288458.html
https://realty.ria.ru/20230828/irkutsk-1892691312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию

Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела по УК прекращены по раскаянию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается служить судебными приставами бывшим фигурантам частных уголовных дел, прекращенным в связи с деятельным раскаянием.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Ингушетии бывшего главврача обвинили по делу о взятке сотруднику ФСБ
19 февраля, 16:59
Прежде, согласно законодательству, действовал запрет на службу в органах принудительного исполнения для фигурантов частных уголовных дел (например, умышленное причинение легкого вреда здоровья, нанесение побоев и клевета), которые были прекращены в связи с деятельным раскаянием. При этом предусматривалась возможность работать в ФССП тем, уголовное преследование которых по делам частного обвинения прекращено в связи с примирением сторон.
Изменения исключают указанную правовую коллизию и уравнивают права. Теперь приставами могут работать те люди, против которых было прекращено преследование из-за деятельного раскаяния по уголовным делам частного обвинения. Согласно закону, контракт с таким сотрудником не подлежит расторжению, а сотрудник не может быть уволен по данному основанию.
Гражданин может быть принят на службу в качестве пристава, если уголовное преследование по таким делам было прекращено не менее чем за три года до дня поступления на службу.
Автомобильный мост через реку Ангара в Иркутске - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Иркутске осудили пристава за взятку квартирами в доме-самострое
28 августа 2023, 15:17
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала