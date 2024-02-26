https://ria.ru/20240226/putin-1929604135.html

Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию

Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию - РИА Новости, 26.02.2024

Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается служить судебными приставами бывшим фигурантам частных уголовных дел, прекращенным в связи с РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:09

2024-02-26T17:09

2024-02-26T17:09

россия

владимир путин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается служить судебными приставами бывшим фигурантам частных уголовных дел, прекращенным в связи с деятельным раскаянием. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде, согласно законодательству, действовал запрет на службу в органах принудительного исполнения для фигурантов частных уголовных дел (например, умышленное причинение легкого вреда здоровья, нанесение побоев и клевета), которые были прекращены в связи с деятельным раскаянием. При этом предусматривалась возможность работать в ФССП тем, уголовное преследование которых по делам частного обвинения прекращено в связи с примирением сторон. Изменения исключают указанную правовую коллизию и уравнивают права. Теперь приставами могут работать те люди, против которых было прекращено преследование из-за деятельного раскаяния по уголовным делам частного обвинения. Согласно закону, контракт с таким сотрудником не подлежит расторжению, а сотрудник не может быть уволен по данному основанию. Гражданин может быть принят на службу в качестве пристава, если уголовное преследование по таким делам было прекращено не менее чем за три года до дня поступления на службу.

https://ria.ru/20240219/vzyatka-1928288458.html

https://realty.ria.ru/20230828/irkutsk-1892691312.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество