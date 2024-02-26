https://ria.ru/20240226/putin-1929604135.html
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию - РИА Новости, 26.02.2024
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается служить судебными приставами бывшим фигурантам частных уголовных дел, прекращенным в связи с РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:09
2024-02-26T17:09
2024-02-26T17:09
россия
владимир путин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается служить судебными приставами бывшим фигурантам частных уголовных дел, прекращенным в связи с деятельным раскаянием. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде, согласно законодательству, действовал запрет на службу в органах принудительного исполнения для фигурантов частных уголовных дел (например, умышленное причинение легкого вреда здоровья, нанесение побоев и клевета), которые были прекращены в связи с деятельным раскаянием. При этом предусматривалась возможность работать в ФССП тем, уголовное преследование которых по делам частного обвинения прекращено в связи с примирением сторон. Изменения исключают указанную правовую коллизию и уравнивают права. Теперь приставами могут работать те люди, против которых было прекращено преследование из-за деятельного раскаяния по уголовным делам частного обвинения. Согласно закону, контракт с таким сотрудником не подлежит расторжению, а сотрудник не может быть уволен по данному основанию. Гражданин может быть принят на службу в качестве пристава, если уголовное преследование по таким делам было прекращено не менее чем за три года до дня поступления на службу.
https://ria.ru/20240219/vzyatka-1928288458.html
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россия, владимир путин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Общество
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела по УК прекращены по раскаянию