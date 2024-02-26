https://ria.ru/20240226/putin-1929590390.html
Путин подписал закон о вознаграждениях госслужащим-спортсменам
Путин подписал закон о вознаграждениях госслужащим-спортсменам - РИА Новости, 26.02.2024
Путин подписал закон о вознаграждениях госслужащим-спортсменам
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет госслужащим-спортсменам, осуществляющим деятельность в сфере спорта высших достижений,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T16:16
2024-02-26T16:16
2024-02-26T16:16
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет госслужащим-спортсменам, осуществляющим деятельность в сфере спорта высших достижений, получать вознаграждение в деятельности, не связанной с исполнением обязанностей государственной службы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В сопроводительных документах отмечалось, что в отношении государственных служащих введены ограничения, не позволяющие им заниматься другой оплачиваемой деятельностью, получать денежные и имущественные вознаграждения, выезжать в служебные командировки за границу. Таким образом, госслужащие-спортсмены также не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью. Закон устраняет имеющиеся противоречия и приводит законодательство в соответствие со сложившейся практикой участия госслужащих-спортсменов. Таким образом, в рамках соревнований с госслужащих-спортсменов снимается ограничение, касающееся ведения иной оплачиваемой деятельности. Предполагается, что это обеспечит право спортсменов, состоящим на госслужбе, получать вознаграждение за их спортивную деятельность.
https://ria.ru/20240220/putin-1928589103.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал закон о вознаграждениях госслужащим-спортсменам
Путин подписал закон, разрешающий получать награды госслужащим-спортсменам
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, который позволяет госслужащим-спортсменам, осуществляющим деятельность в сфере спорта высших достижений, получать вознаграждение в деятельности, не связанной с исполнением обязанностей государственной службы.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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В сопроводительных документах отмечалось, что в отношении государственных служащих введены ограничения, не позволяющие им заниматься другой оплачиваемой деятельностью, получать денежные и имущественные вознаграждения, выезжать в служебные командировки за границу. Таким образом, госслужащие-спортсмены также не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью.
Закон устраняет имеющиеся противоречия и приводит законодательство в соответствие со сложившейся практикой участия госслужащих-спортсменов. Таким образом, в рамках соревнований с госслужащих-спортсменов снимается ограничение, касающееся ведения иной оплачиваемой деятельности. Предполагается, что это обеспечит право спортсменов, состоящим на госслужбе, получать вознаграждение за их спортивную деятельность.
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