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Путин подписал закон о техническом управлении судном
Путин подписал закон о техническом управлении судном - РИА Новости, 26.02.2024
Путин подписал закон о техническом управлении судном
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ и ряд других нормативных правовых актов, вводящих норму о РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:49
2024-02-26T15:49
2024-02-26T15:49
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ и ряд других нормативных правовых актов, вводящих норму о техническом управлении судном. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, Кодекс торгового мореплавания дополняется новой статьей 8-1, закрепляющей понятие "техническое управление судном", под которым понимается деятельность по его эксплуатации. Она включает в себя организацию работ по содержанию в эксплуатационном состоянии корпуса, оборудования, механизмов и систем судна, а также по обращению в органы выдачи судовых документов за их получением. Документом устанавливается, что техническим управляющим, которому судовладелец вправе поручить техническое управление судном, может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые оказывают услуги по техническому управлению судном в качестве основного вида предпринимательской деятельности. Требования к техническому управляющему будут утверждаться правительством РФ. Законом определяется перечень условий договора технического управления судном. Устанавливается срок, на который заключается такой договор - не менее одного года и не более пяти лет. При этом предусматривается, что обязательства, неисполненные к моменту истечения срока действия договора, не прекращаются до момента их исполнения. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда положений.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о техническом управлении судном
Путин подписал закон, вводящий норму о техническом управлении судном
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ и ряд других нормативных правовых актов, вводящих норму о техническом управлении судном. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, Кодекс торгового мореплавания дополняется новой статьей 8-1, закрепляющей понятие "техническое управление судном", под которым понимается деятельность по его эксплуатации. Она включает в себя организацию работ по содержанию в эксплуатационном состоянии корпуса, оборудования, механизмов и систем судна, а также по обращению в органы выдачи судовых документов за их получением.
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Документом устанавливается, что техническим управляющим, которому судовладелец вправе поручить техническое управление судном, может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые оказывают услуги по техническому управлению судном в качестве основного вида предпринимательской деятельности. Требования к техническому управляющему будут утверждаться правительством РФ.
Законом определяется перечень условий договора технического управления судном. Устанавливается срок, на который заключается такой договор - не менее одного года и не более пяти лет. При этом предусматривается, что обязательства, неисполненные к моменту истечения срока действия договора, не прекращаются до момента их исполнения.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением ряда положений.