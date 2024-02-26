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Путин подписал закон о внесении в реестр данных прокатных удостоверений - РИА Новости, 26.02.2024
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15:36 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/putin-1929577588.html
Путин подписал закон о внесении в реестр данных прокатных удостоверений
Путин подписал закон о внесении в реестр данных прокатных удостоверений - РИА Новости, 26.02.2024
Путин подписал закон о внесении в реестр данных прокатных удостоверений
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает, что при выдаче удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения будет... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:36
2024-02-26T15:36
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает, что при выдаче удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения будет формироваться юридически значимая запись в соответствующем реестре. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. По итогам предоставления указанных государственных услуг вместо оформления бумажных документов будет формироваться юридически значимая запись в соответствующем информационном ресурсе: в отношении удостоверений национального фильма - в Государственном реестре национальных фильмов, в отношении прокатных удостоверений на фильмы - в Государственном регистре фильмов, говорилось в пояснительной записке. Отныне заявителю будет предоставляться выписка из информационного ресурса в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. Информация о выданных удостоверениях национального фильма и прокатных удостоверениях на фильмы в реестрах будет общедоступной, ее станут размещать на официальном сайте Минкультуры России, отмечалось в пояснительной записке. Закон также вводит определения "прокатное удостоверение на фильм" и "удостоверение национального фильма". Согласно принятой перед вторым чтением поправке, субтитры для глухих и тифлокомментарий, произведенные к национальному фильму, одновременно с копией этого фильма должны быть предоставлены демонстратору фильма производителем, прокатчиком или иным правообладателем фильма.
https://ria.ru/20240130/mosfilm-1924286103.html
https://ria.ru/20240220/kirienko-1928598002.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал закон о внесении в реестр данных прокатных удостоверений

Путин подписал закон о внесении в реестр данных о выдаче прокатных удостоверений

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает, что при выдаче удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения будет формироваться юридически значимая запись в соответствующем реестре.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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По итогам предоставления указанных государственных услуг вместо оформления бумажных документов будет формироваться юридически значимая запись в соответствующем информационном ресурсе: в отношении удостоверений национального фильма - в Государственном реестре национальных фильмов, в отношении прокатных удостоверений на фильмы - в Государственном регистре фильмов, говорилось в пояснительной записке.
Отныне заявителю будет предоставляться выписка из информационного ресурса в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
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Информация о выданных удостоверениях национального фильма и прокатных удостоверениях на фильмы в реестрах будет общедоступной, ее станут размещать на официальном сайте Минкультуры России, отмечалось в пояснительной записке.
Закон также вводит определения "прокатное удостоверение на фильм" и "удостоверение национального фильма".
Согласно принятой перед вторым чтением поправке, субтитры для глухих и тифлокомментарий, произведенные к национальному фильму, одновременно с копией этого фильма должны быть предоставлены демонстратору фильма производителем, прокатчиком или иным правообладателем фильма.
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