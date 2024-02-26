https://ria.ru/20240226/putin-1929569145.html

Путин подписал закон по издержкам исполнителей климатических проектов

Путин подписал закон по издержкам исполнителей климатических проектов - РИА Новости, 26.02.2024

Путин подписал закон по издержкам исполнителей климатических проектов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение издержек исполнителей климатических проектов. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:06

2024-02-26T15:06

2024-02-26T16:26

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение издержек исполнителей климатических проектов. Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, освобождает от НДС услуги оператора реестра углеродных единиц. Согласно распоряжению правительства, оператором этого реестра является АО "Контур", действующее при поддержке Газпромбанка и Московской биржи. Реестр рынка углеродных единиц функционирует в России с 1 сентября 2022 года: участники могут регистрировать климатические проекты, выпускать в обращение углеродные единицы и проводить с ними сделки. Сейчас в реестре, в частности, зарегистрированы проекты "Русала", "Сибура", "Интер РАО". Освобождение от НДС оператора реестра углеродных единиц снижает финансовую нагрузку на бизнес, что способствует более удобной и быстрой регистрации и проведению операций в реестре, пояснял журналистам член бюджетного комитета Госдумы Никита Чаплин. По его словам, благодаря упрощенным процедурам и снижению налоговой нагрузки российские предприниматели, занимающиеся деятельностью в сфере углеродных единиц, могут стать более конкурентоспособными как на внутреннем, так и на международном рынке. Углеродная единица – это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа. Углеродные единицы можно использовать в целях снижения углеродного следа продукции или погашения квоты на выброс парниковых газов. По состоянию на 19 февраля 2024 года в реестре углеродных единиц было зарегистрировано 18 климатических проектов, выпущена в обращение 93 951 углеродная единица и подлежала выпуску 65 544 981 такая единица. Концессионное соглашение между Минэкономразвития и "Контуром" от 15 декабря 2022 года предполагает регистрацию не менее 400 климатических проектов в год. Исходя из финансово-экономического обоснования к закону, при ориентировочной оценке размера НДС на один климатический проект в 36 тысяч рублей максимальный объем льготы по данному налогу при выходе на заданные параметры может составить около 14,4 миллиона рублей в год. Таким же будет и предельный объем выпадающих доходов федерального бюджета. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, а положения, касающиеся оператора углеродных единиц, – через месяц после этого, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по нему является квартал.

https://ria.ru/20240220/putin-1928586630.html

https://ria.ru/20240128/antarktida-1923984645.html

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экономика, россия, владимир путин, никита чаплин, газпромбанк, московская биржа, русал