https://ria.ru/20240226/putin-1929528742.html

"Очень удачно". В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина

"Очень удачно". В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина - РИА Новости, 26.02.2024

"Очень удачно". В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина

Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины, заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл в интервью CNN. РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:05

2024-02-26T13:05

2024-02-26T13:05

в мире

россия

украина

киев

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины, заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл в интервью CNN."Для Владимира Путина это была очень удачная пара недель", — сказал он.Холл объяснил, что ставка Путина на усталость Запада от конфликта сыграла. Одновременно эксперт призвал Запад доказать президенту России, что он ошибается.Западные СМИ неоднократно указывали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.

https://ria.ru/20240209/ssha-1926299514.html

россия

украина

киев

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)