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"Очень удачно". В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина
"Очень удачно". В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина - РИА Новости, 26.02.2024
"Очень удачно". В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина
Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины, заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл в интервью CNN. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:05
2024-02-26T13:05
2024-02-26T13:05
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владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины, заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл в интервью CNN."Для Владимира Путина это была очень удачная пара недель", — сказал он.Холл объяснил, что ставка Путина на усталость Запада от конфликта сыграла. Одновременно эксперт призвал Запад доказать президенту России, что он ошибается.Западные СМИ неоднократно указывали, что в коридорах власти на Украине царит отчаяние на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
https://ria.ru/20240209/ssha-1926299514.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Очень удачно". В США рассказали о "сыгравшей ставке" Путина
Экс-агент ЦРУ Холл: Путин прав, говоря об усталости Запада от Украины