https://ria.ru/20240226/putin-1929525283.html
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию - РИА Новости, 26.02.2024
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T12:56
2024-02-26T12:56
2024-02-26T12:57
политика
турция
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "До выборов нет. До выборов все-таки достаточно сжатый график, он достаточно напряженный у президента, да и у господина Эрдогана (президента Турции - ред.) весьма напряженный", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности личной встречи президентов России и Турции в ближайшей перспективе до выборов в РФ.
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политика, турция, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию
Песков: до выборов в России визит Путина в Турцию не планируется