https://ria.ru/20240226/putin-1929525283.html

В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию

В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию - РИА Новости, 26.02.2024

В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T12:56

2024-02-26T12:56

2024-02-26T12:57

политика

турция

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию до президентских выборов в марте не планируется, у российского лидера сжатый и напряженный график, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "До выборов нет. До выборов все-таки достаточно сжатый график, он достаточно напряженный у президента, да и у господина Эрдогана (президента Турции - ред.) весьма напряженный", - сказал Песков в ответ на вопрос о возможности личной встречи президентов России и Турции в ближайшей перспективе до выборов в РФ.

https://ria.ru/20240226/razgovor-1929521968.html

турция

россия

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политика, турция, россия, владимир путин, дмитрий песков