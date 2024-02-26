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В Кемерово водитель автобуса высадил ребенка в мороз - РИА Новости, 26.02.2024
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07:33 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/proisshestvie-1929460544.html
В Кемерово водитель автобуса высадил ребенка в мороз
В Кемерово водитель автобуса высадил ребенка в мороз - РИА Новости, 26.02.2024
В Кемерово водитель автобуса высадил ребенка в мороз
Водитель рейсового автобуса в Кемерово высадил 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, в мороз из-за того, что у него не было справки из школы,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T07:33
2024-02-26T07:33
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Кемерово высадил 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, в мороз из-за того, что у него не было справки из школы, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России. С 19 февраля в Кузбассе установилась аномально холодная погода. Местами по области столбик термометра опускался до минус 40 градусов. "В СМИ и социальных медиа сообщается, что 21 февраля текущего года в городе Кемерово водитель рейсового автобуса, несмотря на низкую температуру воздуха, высадил из транспортного средства 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, так как у того не было справки со школы, подтверждающей право на льготный проезд, и дополнительных пяти рублей для оплаты полной стоимости. Ребенок был вынужден добираться до дома пешком", – говорится в сообщении. Отмечается, что СУСК по Кемеровской области организована процессуальная проверка. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Александру Сергеевичу Безукладникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", – отмечается в сообщении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240221/bolnitsa-1928760078.html
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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемерово водитель автобуса высадил ребенка в мороз

В Кемерово водитель автобуса высадил заплатившего за билет ребенка в мороз

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 фев – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Кемерово высадил 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, в мороз из-за того, что у него не было справки из школы, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России.
С 19 февраля в Кузбассе установилась аномально холодная погода. Местами по области столбик термометра опускался до минус 40 градусов.
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"В СМИ и социальных медиа сообщается, что 21 февраля текущего года в городе Кемерово водитель рейсового автобуса, несмотря на низкую температуру воздуха, высадил из транспортного средства 12-летнего мальчика, заплатившего за детский билет, так как у того не было справки со школы, подтверждающей право на льготный проезд, и дополнительных пяти рублей для оплаты полной стоимости. Ребенок был вынужден добираться до дома пешком", – говорится в сообщении.
Отмечается, что СУСК по Кемеровской области организована процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Александру Сергеевичу Безукладникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", – отмечается в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияКемеровоРоссияКемеровская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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