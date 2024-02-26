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Брендам из Москвы помогут наладить продажу на маркетплейсах
Брендам из Москвы помогут наладить продажу на маркетплейсах - РИА Новости, 26.02.2024
Брендам из Москвы помогут наладить продажу на маркетплейсах
Столичные предприниматели могут принять участие в проекте "Маркетплейсы: от старта до прибыли", который позволит вывести их продукцию на российские торговые... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T17:48
2024-02-26T17:48
2024-02-26T17:48
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Столичные предприниматели могут принять участие в проекте "Маркетплейсы: от старта до прибыли", который позволит вывести их продукцию на российские торговые онлайн-площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в рамках проекта планируют провести восемь потоков обучающей программы. "В рамках проекта за каждым брендом закрепляется персональный куратор. В течение месяца он помогает предпринимателю создать онлайн-витрину, определить ассортимент, завести карточки товаров, настроить инструменты продвижения и разобраться с другими вопросами", - цитирует пресс-служба Сергунину. По ее словам, 66% выпускников прошлого года уже сделали первые шаги в интернет-торговле. Кроме того, оставшиеся – 34% – готовятся к этому шагу или развивают ранее открытый бизнес. Программа обучения ориентирована на работу с четырьмя крупнейшими маркетплейсами России. Среди наставников проекта – опытные предприниматели, работающие в онлайн-торговле. Стать участником обучения смогут представители компаний и индивидуальные предприниматели. Заявки на участие в проекте принимаются на столичном портале "Малый бизнес Москвы". Образовательные программы для бизнеса проводятся в столице в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, москва, наталья сергунина
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Москва, Наталья Сергунина
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Столичные предприниматели могут принять участие в проекте "Маркетплейсы: от старта до прибыли", который позволит вывести их продукцию на российские торговые онлайн-площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной
, в рамках проекта планируют провести восемь потоков обучающей программы.
"В рамках проекта за каждым брендом закрепляется персональный куратор. В течение месяца он помогает предпринимателю создать онлайн-витрину, определить ассортимент, завести карточки товаров, настроить инструменты продвижения и разобраться с другими вопросами", - цитирует пресс-служба Сергунину.
По ее словам, 66% выпускников прошлого года уже сделали первые шаги в интернет-торговле. Кроме того, оставшиеся – 34% – готовятся к этому шагу или развивают ранее открытый бизнес.
Программа обучения ориентирована на работу с четырьмя крупнейшими маркетплейсами России
. Среди наставников проекта – опытные предприниматели, работающие в онлайн-торговле. Стать участником обучения смогут представители компаний и индивидуальные предприниматели. Заявки на участие в проекте принимаются на столичном портале "Малый бизнес Москвы".
Образовательные программы для бизнеса проводятся в столице в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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