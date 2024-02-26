https://ria.ru/20240226/prodazhi-1929609959.html

Брендам из Москвы помогут наладить продажу на маркетплейсах

Брендам из Москвы помогут наладить продажу на маркетплейсах - РИА Новости, 26.02.2024

Брендам из Москвы помогут наладить продажу на маркетплейсах

Столичные предприниматели могут принять участие в проекте "Маркетплейсы: от старта до прибыли", который позволит вывести их продукцию на российские торговые... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T17:48

2024-02-26T17:48

2024-02-26T17:48

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твой бизнес – новости

москва

наталья сергунина

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Столичные предприниматели могут принять участие в проекте "Маркетплейсы: от старта до прибыли", который позволит вывести их продукцию на российские торговые онлайн-площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в рамках проекта планируют провести восемь потоков обучающей программы. "В рамках проекта за каждым брендом закрепляется персональный куратор. В течение месяца он помогает предпринимателю создать онлайн-витрину, определить ассортимент, завести карточки товаров, настроить инструменты продвижения и разобраться с другими вопросами", - цитирует пресс-служба Сергунину. По ее словам, 66% выпускников прошлого года уже сделали первые шаги в интернет-торговле. Кроме того, оставшиеся – 34% – готовятся к этому шагу или развивают ранее открытый бизнес. Программа обучения ориентирована на работу с четырьмя крупнейшими маркетплейсами России. Среди наставников проекта – опытные предприниматели, работающие в онлайн-торговле. Стать участником обучения смогут представители компаний и индивидуальные предприниматели. Заявки на участие в проекте принимаются на столичном портале "Малый бизнес Москвы". Образовательные программы для бизнеса проводятся в столице в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, москва, наталья сергунина