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Прокурор попросил приговорить правозащитника Орлова* почти к трем годам - РИА Новости, 26.02.2024
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14:19 26.02.2024 (обновлено: 17:06 26.02.2024)
https://ria.ru/20240226/prigovor-1929555738.html
Прокурор попросил приговорить правозащитника Орлова* почти к трем годам
Прокурор попросил приговорить правозащитника Орлова* почти к трем годам - РИА Новости, 26.02.2024
Прокурор попросил приговорить правозащитника Орлова* почти к трем годам
Прокурор просит 2 года и 11 месяцев лишения свободы для правозащитника Олега Орлова* (иноагент) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:19
2024-02-26T17:06
происшествия
москва
буденновск
московский городской суд
олег орлов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прокурор просит 2 года и 11 месяцев лишения свободы для правозащитника Олега Орлова* (иноагент) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. "Гособвинитель попросил суд признать Орлова* виновным и назначить ему наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы", - сказали в суде. Также прокурор попросила взять его под стражу в зале суда после вынесения приговора, добавили там. Первое рассмотрение дела закончилось штрафом. Но Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру, которая добавила в обвинение отягчающий признак "по мотиву вражды и ненависти к военнослужащим" и направила дело на второе рассмотрение. Теперь Орлову* грозит срок до 5 лет. Поводом для уголовного дела, которое возбуждается в случае повторного привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, стала статья с критикой специальной военной операции. Орлов* - 70-летний правозащитник, член СПЧ в 2004-2006 годах, был сопредседателем правозащитного центра "Мемориал"** (иноагент, ликвидирован решением ВС РФ). Во время захвата в Будённовске заложников летом 1995 года принимал участие в переговорах с террористами, а позднее стал добровольным заложником, дабы боевики освободили захваченных людей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20240206/shtraf-1925642124.html
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происшествия, москва, буденновск, московский городской суд, олег орлов, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Буденновск, Московский городской суд, Олег Орлов, Вооруженные силы РФ
Прокурор попросил приговорить правозащитника Орлова* почти к трем годам

Прокурор попросил суд приговорить правозащитника Орлова почти к трем годам

© AFP 2024 / ALEXANDER NEMENOVПравозащитник Олег Орлов (иноагент) около здания суда в Москве. 26 февраля 2024
Правозащитник Олег Орлов (иноагент) около здания суда в Москве. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© AFP 2024 / ALEXANDER NEMENOV
Правозащитник Олег Орлов (иноагент) около здания суда в Москве. 26 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прокурор просит 2 года и 11 месяцев лишения свободы для правозащитника Олега Орлова* (иноагент) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы.
"Гособвинитель попросил суд признать Орлова* виновным и назначить ему наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы", - сказали в суде.
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Также прокурор попросила взять его под стражу в зале суда после вынесения приговора, добавили там.
Первое рассмотрение дела закончилось штрафом. Но Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру, которая добавила в обвинение отягчающий признак "по мотиву вражды и ненависти к военнослужащим" и направила дело на второе рассмотрение. Теперь Орлову* грозит срок до 5 лет.
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Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет
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Поводом для уголовного дела, которое возбуждается в случае повторного привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, стала статья с критикой специальной военной операции.
Орлов* - 70-летний правозащитник, член СПЧ в 2004-2006 годах, был сопредседателем правозащитного центра "Мемориал"** (иноагент, ликвидирован решением ВС РФ). Во время захвата в Будённовске заложников летом 1995 года принимал участие в переговорах с террористами, а позднее стал добровольным заложником, дабы боевики освободили захваченных людей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация признана в России иностранным агентом
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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14 февраля, 12:58
 
ПроисшествияМоскваБуденновскМосковский городской судОлег ОрловВооруженные силы РФ
 
 
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