https://ria.ru/20240226/prigovor-1929555738.html
Прокурор попросил приговорить правозащитника Орлова* почти к трем годам
Прокурор попросил приговорить правозащитника Орлова* почти к трем годам - РИА Новости, 26.02.2024
Прокурор попросил приговорить правозащитника Орлова* почти к трем годам
Прокурор просит 2 года и 11 месяцев лишения свободы для правозащитника Олега Орлова* (иноагент) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T14:19
2024-02-26T14:19
2024-02-26T17:06
происшествия
москва
буденновск
московский городской суд
олег орлов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929602375_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f40acb416ac4c71901cfcf32f7481f09.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прокурор просит 2 года и 11 месяцев лишения свободы для правозащитника Олега Орлова* (иноагент) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы. "Гособвинитель попросил суд признать Орлова* виновным и назначить ему наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы", - сказали в суде. Также прокурор попросила взять его под стражу в зале суда после вынесения приговора, добавили там. Первое рассмотрение дела закончилось штрафом. Но Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру, которая добавила в обвинение отягчающий признак "по мотиву вражды и ненависти к военнослужащим" и направила дело на второе рассмотрение. Теперь Орлову* грозит срок до 5 лет. Поводом для уголовного дела, которое возбуждается в случае повторного привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, стала статья с критикой специальной военной операции. Орлов* - 70-летний правозащитник, член СПЧ в 2004-2006 годах, был сопредседателем правозащитного центра "Мемориал"** (иноагент, ликвидирован решением ВС РФ). Во время захвата в Будённовске заложников летом 1995 года принимал участие в переговорах с террористами, а позднее стал добровольным заложником, дабы боевики освободили захваченных людей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20240206/shtraf-1925642124.html
https://ria.ru/20240214/peskov-1927312707.html
москва
буденновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929602375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a058ee2636a78b2b1a58e518aa108874.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, буденновск, московский городской суд, олег орлов, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Буденновск, Московский городской суд, Олег Орлов, Вооруженные силы РФ
Прокурор попросил приговорить правозащитника Орлова* почти к трем годам
Прокурор попросил суд приговорить правозащитника Орлова почти к трем годам
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Прокурор просит 2 года и 11 месяцев лишения свободы для правозащитника Олега Орлова* (иноагент) за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Головинском суде Москвы.
"Гособвинитель попросил суд признать Орлова* виновным и назначить ему наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы", - сказали в суде.
У предателей будут конфисковывать имущество и не только
Также прокурор попросила взять его под стражу в зале суда после вынесения приговора, добавили там.
Первое рассмотрение дела закончилось штрафом. Но Мосгорсуд
отменил приговор и вернул дело в прокуратуру, которая добавила в обвинение отягчающий признак "по мотиву вражды и ненависти к военнослужащим" и направила дело на второе рассмотрение. Теперь Орлову* грозит срок до 5 лет.
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет
Поводом для уголовного дела, которое возбуждается в случае повторного привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, стала статья с критикой специальной военной операции.
Орлов* - 70-летний правозащитник, член СПЧ в 2004-2006 годах, был сопредседателем правозащитного центра "Мемориал
"** (иноагент, ликвидирован решением ВС РФ
). Во время захвата в Будённовске
заложников летом 1995 года принимал участие в переговорах с террористами, а позднее стал добровольным заложником, дабы боевики освободили захваченных людей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация признана в России иностранным агентом
Песков прокомментировал закон о конфискации имущества за фейки об армии